مهری: با ساپینتو صحبت نکرده ام؛ رفتار هاشمیان عوض شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهری پس از خروج از ساختمان باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: مسئولی در داخل باشگاه حضور نداشت تا با او صحبت کنم. فعلاً تحت قرارداد با باشگاه پرسپولیس هستم و به من اعلام شد که رضا درویش مدیرعامل باشگاه، داخل ساختمان نیستند.

او ادامه داد: من تحت قرارداد با پرسپولیس هستم و مطابق با قرارداد در این تیم می‌مانم. اما اگر باشگاه تمایلی به ادامه همکاری با من ندارد، باید قرارداد را فسخ کنند که مسلماً تبعاتی برای باشگاه خواهد داشت و این موضوع به نفع هیچ کس نیست. بهتر است که با هم به تفاهم برسیم و امیدوارم این مشکل دوستانه حل شود.

هافبک تیم پرسپولیس در واکنش به شایعات علاقه ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، به جذب او تأکید کرد: «من با هیچ فرد و باشگاهی صحبت نکرده‌ام.

مهری درباره شرایط تمرینی خود گفت: از هفته گذشته، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در تمرینات با برخی بازیکنان تمایل به کار کردن نداشت. اکنون زمان مناسبی برای فسخ قرارداد نیست، اما باید دید قسمت چه خواهد شد و امیدوارم همه مسائل دوستانه حل شود.

او افزود: «این شرایط برای من آزاردهنده است. هفته اول لیگ برتر فردا آغاز می‌شود، اما چه می‌توان گفت؟ من یک ماه پیش به باشگاه اعلام کردم که اگر واقعاً کادرفنی من را نمی‌خواهد، جدا خواهم شد و درخواست مذاکره دادم تا سریع‌تر تیم فصل آینده‌ام مشخص شود. اخلاقی نیست که در چنین شرایطی بخواهند قرارداد بازیکنی را فسخ کنند.

مهری در پایان تأکید کرد: «بار دیگر می‌گویم که با هیچ باشگاهی صحبت نکرده‌ام.