بازیکنان جدید پرسپولیس مشروط ثبت کردند

باشگاه پرسپولیس قرارداد بازیکنان جدید خود را در سازمان لیگ برای گرفتن کارت بازی در هفته نخست لیگ برتر ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس که برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود در سازمان لیگ ملزم به رعایت سقف بودجه قراردادهای کلی باشگاه در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بود به طور مشروط توانست این اقدام را نهایی کند تا کارت بازی آنها صادر شود.

‌باشگاه پرسپولیس موظف است قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ را در روزهای پیش رو به این مجموعه تحویل دهد تا با خود اظهاری آنها تطابق داشته باشد.

شایان ذکر است پرسپولیس فعلا اسم سعید مهری را از لیست بازیکنان خود برای فصل آینده خط زد تا ۲۱ بازیکن بزرگسال این تیم مجوز بازی بگیرند.

