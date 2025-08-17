انصاری: زنان و محیط زیست پیوندی دیرینه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در نشست با بانوان کارآفرین و حامی محیط زیست کرمان که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور بانوان دغدغه‌مند گفت: زنان و محیط زیست همواره رابطه‌ای نزدیک دارند و به دلیل حس مادرانگی، تعهد و مسئولیت‌پذیری زنان در حفاظت از طبیعت پررنگ‌تر است. حتی در تاریخ و اساطیر نیز همبستگی نزدیکی میان زنان و طبیعت مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری تشکل‌های محلی در روستاها افزود: نیاکان ما نگاه محیط زیستی داشتند و با وجود محدودیت‌های اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک، با ساخت بادگیرها، آب‌انبارها و قنوات، سکونت‌گاه‌های تاب‌آور ایجاد کردند. اما متأسفانه در یک قرن اخیر این موضوع فراموش شده و توسعه ناپایدار، حفر چاه‌های غیرمجاز، کشت‌های آب‌بر و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بومی، مشکلات محیط زیستی متعددی ایجاد کرده است.

انصاری همچنین به آئین‌نامه مسئولیت اجتماعی که ماه گذشته ابلاغ شد اشاره کرد و گفت: این آئین‌نامه ظرفیت خوبی برای استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های محیط زیستی فراهم کرده و تشکل‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پهناور بودن استان کرمان و چالش‌های محیط‌زیستی متعدد تصریح کرد: کرمان با توسعه ناپایدار در دهه‌های گذشته و از جمله تالاب جازموریان به عنوان کانون گرد و غبار مواجه است. همچنین فعالیت‌های معدنی و صنعتی بدون رعایت الزامات محیط زیستی بر مشکلات این استان افزوده است. مدیریت مصرف آب و انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از ضرورت‌های جدی کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش، به‌ویژه برای کودکان و دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: حل مسائل محیط زیست با همکاری تشکل‌ها، جوامع محلی، بهره‌گیری از دانش سنتی و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها با حضور بانوان کارآفرین و فعالان محیط زیست سایر استان‌ها نیز برگزار شود و تشکل‌های محیط زیستی به‌عنوان یاران محیط زیست مطالبات این حوزه را پیگیری کنند.