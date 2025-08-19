تلاش برای اشاعه گفتمان محیط زیستی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای راهبردی محیط‌زیست با هدف تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کلان زیست‌محیطی کشور و با محوریت بررسی برنامه‌های جامع حفاظت و مدیریت پایدار با حضور اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران به ریاست انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد.

شینا انصاری در ابتدای این جلسه با ابراز خرسندی از فراهم‌شدن این فرصت، بر لزوم بهره‌گیری از نظرات خبرگان و متخصصان تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که گفتمان محیط‌زیست را در کشور اشاعه داده و از نقطه‌نظرهای متخصصان استفاده کنیم.

در ادامه، دانه‌کار دبیر جلسه، با تأکید بر فرابخشی بودن مسائل محیط زیستی خاطرنشان کرد: وظایف محیط‌زیست محدود به حفاظت از مناطق چهارگانه نیست، بلکه مسئولیت این حوزه فراتر بوده و بر عهده همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و حتی مردم است.

وی افزود: لازم است مطالبات محیط زیستی در فرآیند تصمیم‌گیری کشور وارد شود و با بهره‌گیری از خلاقیت و راهکارهای نو، مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی تقویت شود.

هادی خانیکی استاد پیشکسوت علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی دیگر سخنران این نشست، با اشاره به اهمیت روایت‌سازی درست در حوزه محیط‌زیست گفت: اگر روایت دقیق و صحیحی شکل نگیرد، اقدامات و راهبردها نیز به نتیجه نخواهد رسید. امروز دولت به اهمیت موضوع محیط‌زیست پی برده و فرصتی مناسب برای همگانی شدن این مسئله فراهم شده است.

وی محیط‌زیست را موضوعی چندبُعدی و جهانی دانست و افزود: ایران در مواجهه با بحران‌های محیط‌زیستی قرار دارد و باید با تکیه بر دانایی ایرانی، تقویت گفت‌وگو و وفاق ملی، راهی برای عبور از این بحران بیابیم.

در بخش دیگری از این جلسه، معاونت محیط‌زیست دریایی گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت تالاب‌های کشور و همکاری با جوامع محلی ارائه کرد. همچنین به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت تالاب‌ها اشاره شد.

اساتید و متخصصان حاضر در نشست نیز دیدگاه‌ها، تجارب و انتظارات خود را بیان کرده و راهکارهایی برای رفع چالش‌های تالاب‌های کشور مطرح کردند.

در پایان جلسه مقرر شد هر معاونت، گزارشی از اهم اقدامات انجام‌شده در حوزه تخصصی خود تهیه و برای اعضای شورا ارسال کند تا در جلسات آتی، مباحث به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود.