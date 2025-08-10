به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی، محمد حسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی، علی ربیعی معاون اجتماعی رئیس جمهور، نورالدین آهی مشاور تشکل‌های رئیس جمهور صبح امروز برگزار شد.

نورالدین آهی مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها، با اشاره به سفرهای استانی و مشاهده مستقیم بحران‌های محیط‌زیستی در کشور، گفت: ما از نزدیک دیده‌ایم که بحران‌های محیط‌زیستی به فوران رسیده است. استان فارس که یکی از زیباترین استان‌ها بوده، امروز با خشکسالی مواجه است.

آهی افزود: تشکل‌هایی که دغدغه محیط زیست دارند و به دلیل درد ایران وارد این عرصه شده‌اند، بسیار ارزشمندند. اما مشکل اصلی این است که مسئولان این تشکل‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و در بسیاری موارد آن‌ها را رقیب خود می‌دانند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: وقتی دریاچه ارومیه را می‌بینیم، حس می‌کنیم که بحران محیط‌زیستی چقدر جدی است. باید دنبال راهکار باشیم.

همچنین ادامه داد: در دولت سیزدهم به تشکل‌ها اهمیت زیادی داده شده است. برای اولین بار رئیس‌جمهور در حوزه تشکل‌ها مشاوره انتخاب کرده که نشان می‌دهد می‌خواهند صدای این نهادها دیده شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها همچنین به نقش جوانان نخبه اشاره کرد و گفت: ما جوانان اندیشمندی داریم که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و امروز باید بتوانیم از پتانسیل نخبگانی که مهاجرت کرده‌اند بهره‌برداری کنیم و استفاده بهتری از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

آهی بر لزوم هم‌افزایی تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: باید تشکل‌ها با هم هم‌افزایی کنند تا معضلات محیط‌زیست بهتر شنیده شود.