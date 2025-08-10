به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی، محمد حسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی، علی ربیعی معاون اجتماعی رئیس جمهور، نورالدین آهی مشاور تشکل‌های رئیس جمهور صبح امروز برگزار شد.

علی ربیعی معاون اجتماعی رئیس‌جمهور در این نشست اظهار کرد: دولت به دستور رئیس‌جمهور، تشکل‌های مدنی را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است. هرچند پیش‌تر بارها درباره مردم صحبت شده، اما معتقدم مفهوم «مردم» گاهی بسیار انتزاعی است. مردم در واقع نهادهای مدنی، میانجی‌های اجتماعی، کنشگران، انجمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها هستند. خوشبختانه آقای پزشکیان به این موضوع توجه دارد و در شورای راهبردی وزرا، نماینده‌ای از محیط‌زیست انتخاب شده است.

ربیعی درباره دغدغه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیان کرد: نگرانم که پول مسئولیت اجتماعی به نوعی باج دادن به برخی افراد تبدیل شود. منظور رشوه شخصی نیست، اما باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد. خانم انصاری نیز باید در دولت نظارت دقیقی داشته باشند تا مصوبه هزینه‌کرد این منابع از طریق نهادهای مدنی به درستی اجرا شود.

وی در ادامه به ساختار فربه دولت و پیچیدگی بروکراسی اشاره کرد و گفت: دولت بسیار بزرگ شده و بروکراسی پیچیده ایران توان حل مشکلات کشور را ندارد. ساختارها باید اصلاح شوند و در حوزه محیط‌زیست نیز محتوا باید بازنگری شود و شبکه‌های فعال استمرار یابند.

ربیعی خطاب به فعالان محیط‌زیست گفت: قهر و ناراحتی بی‌مورد را کنار بگذارید و مسیر را محکم ادامه دهید. هرکدام از شما که انگیزه‌ای دارید، باید در اصلاح این مسیر تلاش کنید. سیاست‌گذاری‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه آب و خاک، نادرست بوده است. به کسانی جایزه داده شده که بیشترین بهره‌برداری را داشته‌اند، نه کسانی که مصرف را کاهش داده‌اند. این سیاست‌ها تشویق به برداشت بیشتر بود.

وی افزود: مشکل کم‌آبی در استان‌ها نیز جدی است. به‌عنوان مثال در استان اصفهان، پروژه‌های عظیم که در دولت‌های گذشته افتتاح شده بودند، به دلیل کم‌آبی در حال تعطیلی هستند. این نمونه‌ای از خطاهای سیاست‌گذاری است.

وی در ادامه گفت: کار میانجی فقط نقد نیست. ما باید فراتر از نقد حرکت کنیم. شالوده شکنی بخشی از کار ما است، اما نباید تنها به آن بسنده کنیم. مرحله بعدی، مسئله‌شناسی و افق‌گشایی مسائل است. باید راه‌های جدیدی باز کنید، مسیرهای تأثیرگذاری را دنبال کنید و نهادسازی نمائید.

ربیعی در پایان تأکید کرد: خانم انصاری در سه سال باقی‌مانده مسئولیت سنگینی دارد که باید از این فرصت استفاده کرده و نهادها را اصلاح و نهادسازی کند.