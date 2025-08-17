آتش سوزی در بم؛ یک کودک جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حدادیان، عصر یکشنبه در تشریح جزئیات این حادثه تلخ گفت: این آتش‌سوزی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز یکشنبه در یک کانکس غیراستاندارد در خیابان پاسداران بم رخ داد که متأسفانه منجر به جان باختن کودک هفت ساله‌ای شد که در آن حضور داشت.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه، افزود: شواهد حاکی از آن است که بازی این کودک با فندک، عامل اصلی وقوع حادثه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بم در ادامه به عملیات اطفای حریق اشاره کرد و گفت: یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه چهار نیروی عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند، اما متأسفانه پیش از رسیدن تیم عملیاتی، حریق فروکش کرده بود و این کودک معصوم جان خود را از دست داده بود.