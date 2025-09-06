  1. استانها
مشکلات پارک بانوان شهر بم رفع می شود

بم- رئیس شورای اسلامی شهر بم گفت: مشکلات مربوط به ساماندهی و کمبودهای پارک بانوان شهر بم باید رفع شود.

سمانه سام‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیگیری‌های لازم جهت رفع مشکلات پارک بانوان شهر بم ادامه خواهد داشت و از همه مسئولان واحدهای شهرداری می‌خواهم تا با جدیت بیشتری به این موضوع توجه کنند.

وی افزود: طرح پارک بانوان بخشی از پروژه شورای شهر بوده که تلاش کرده‌ایم با ساخت فضایی امن برای بانوان، خدمات ورزشی، تفریحی و سلامت‌محور را به بانوان شهر بم ارائه دهیم.

سام‌نژاد، با تأکید بر اهمیت سلامت و نشاط زنان، اظهار داشت: سلامت و نشاط زنان موضوعی بسیار مهم و ضروری است و همواره مورد تأکید من قرار داشته است، به همین منظور و در راستای گذران اوقات فراغت بانوان و دختران، راه‌اندازی پارک بانوان مناسب شهرستان از ضروریات بوده که در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ایجاد چنین فضاهایی به طور طبیعی می‌تواند موجب افزایش نشاط و شادابی در میان خانواده‌ها، به ویژه دختران نوجوان و جوان شهرمان شود.

رئیس شورای شهر بم با اشاره به ویژگی‌های اختصاصی این پارک‌ها گفت: شرایطی که برای بانوان در این فضاها فراهم شده، کاملاً اختصاصی است و همین موضوع می‌تواند آرامش خاطر بیشتری برای بانوان فراهم کند.

سام نژاد، افزود: از بانوان خوب و غیرتمند شهر بم دعوت می‌کنم از این فضاها استفاده کنند تا شاهد رخدادهای مثبت بیشتری در سطح اجتماعی شهر باشیم.

