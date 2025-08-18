https://mehrnews.com/x38NXm ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ کد خبر 6564203 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا اصفهان - در این فیلم لحظه ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا اصفهان را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد خبر 6564203 کپی شد مطالب مرتبط استاد فرشچیان؛ نماد وفاداری، هنر و پایمردی در مسیر انقلاب اسلامی آغاز رسمی مراسم تشییع استاد فرشچیان در اصفهان استاد فرشچیان با قلم و رنگ خود نگارگری ایران را جهانی کرد مراسم وداع با استاد فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبا آغاز شد سیدیننیا: آثار استاد فرشچیان مسیر ماندگار هنر ایرانی را رقم زد قرائت پیام رئیس جمهور در مراسم تشییع استاد فرشچیان فرشچیان نقاشی ایرانی را جهانی و اصفهان را مرکز نگارگری معاصر کرد وزیر ارشاد: استاد فرشچیان حکیم هنرمند بود برچسبها اصفهان محمود فرشچیان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
