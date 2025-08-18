  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا

ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا

اصفهان - در این فیلم لحظه ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا اصفهان را مشاهده می‌کنید.

دریافت 7 MB
کد خبر 6564203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها