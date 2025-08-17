  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

آماده سازی مقبره استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی

آماده سازی مقبره استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی

اصفهان - در این فیلم آماده سازی مقبره استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی را مشاهده می‌کنید.

دریافت 11 MB
کد خبر 6563112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها