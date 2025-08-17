https://mehrnews.com/x38Nw5 ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴ کد خبر 6563112 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴ آماده سازی مقبره استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی اصفهان - در این فیلم آماده سازی مقبره استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی را مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد خبر 6563112 کپی شد مطالب مرتبط محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان اعلام شد از بوم تا ابدیت؛محمود فرشچیان فردا در آرامگاه صائب اصفهان آرام میگیرد حضورداوطلبانه اصفهان در خدمترسانی اربعین؛تاکید برتکریم هنر فرشچیان فرشچیان خورشیدی در هنر ایران بود؛هنرمندی جهانی با ریشههای شیعی برچسبها اصفهان محمود فرشچیان صائب تبریزی
نظر شما