جدیدترین تصمیم ولیعهد اردن در حوزه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، حسین بن عبدالله، ولیعهد اردن از فعال‌سازی مجدد برنامه خدمت سربازی در آینده نزدیک خبر داد.

خدمت سربازی در اردن یک خدمت نظامی اجباری برای مردان اردنی با هدف آماده‌سازی و توانمندسازی جوانان برای ورود به زندگی است. این خدمت طبق قانون خدمت سربازی و خدمت ذخیره سازمان‌دهی می‌شود و شامل آموزش‌های نظامی و حرفه‌ای است.

ولیعهد اردن در جریان دیدار با گروهی از جوانان در استان اربد تأکید کرد: هدف از این برنامه آماده‌سازی جوانان برای خدمت به میهن و دفاع از آن است. این تجربه باعث تقویت هویت ملی، تحکیم پیوند جوانان با سرزمین خود، و شکل‌گیری شخصیت و انضباط فردی می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که جوانان در طول دوره خدمت، همراه نیروهای مسلح اردن خواهند بود.

حسین بن عبدالله افزود که مدتی پیش به دولت دستور داده تا با همکاری شرکا روی توسعه این برنامه با جدول زمانی مشخص کار کند و پیش از اعلام جزئیات، مجموعه‌ای از مراحل اجرایی طی شود.

او همچنین تأکید کرد که جزئیات خدمت سربازی جدید در یک نشست خبری مشترک بین ارتش اردن و دولت اعلام خواهد شد.

طبق قانون قدیم خدمت سربازی در اردن، همه مردان اردنی بین ۱۸ تا ۴۰ سال ملزم بودند بین یک تا دو سال خدمت کنند، سپس به مدت پنج سال به خدمت ذخیره منتقل شوند و پس از آن وارد ارتش مردمی شوند. افراد تک‌فرزند و کسانی که از نظر جسمی ناتوان هستند از خدمت معاف می‌شوند.

این اقدامات اردنی ها در واکنش به طرح موسوم به اسرائیل بزرگ رژیم صهیونیستی است.