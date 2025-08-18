ازسرگیری پروازهای قطر ایرویز از فرودگاه شیراز به مقصد دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس با اشاره به تداوم بازگشایی و برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه بین‌المللی شیراز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از بامداد روز یکشنبه (۲۶ مرداد) پروازهای خود را از این فرودگاه به مقصد دوحه از سر گرفت.

وی ادامه داد: این شرکت با انجام چهار پرواز هفتگی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، با ساعت ورود ۳:۴۵ و ساعت خروج ۵:۱۰ به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: پیش‌تر نیز شرکت‌های هواپیمایی «فلای‌دبی»، «ایرعربیا»، «ترکیش»، «الجزیره»، «سلام‌ایر»، «پارس»، «تابان»، «ایرتور»، «ایران‌ایر» و «قشم‌ایر» در مسیرهای بین‌المللی همچون دبی، شارجه، مسقط، قطر، استانبول، کویت و نجف فعالیت خود را از سر گرفته بودند.