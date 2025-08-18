  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۶

ازسرگیری پروازهای قطر ایرویز از فرودگاه شیراز به مقصد دوحه

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از آغاز مجدد پروازهای هواپیمایی قطر ایرویز از فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس با اشاره به تداوم بازگشایی و برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه بین‌المللی شیراز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از بامداد روز یکشنبه (۲۶ مرداد) پروازهای خود را از این فرودگاه به مقصد دوحه از سر گرفت.

وی ادامه داد: این شرکت با انجام چهار پرواز هفتگی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، با ساعت ورود ۳:۴۵ و ساعت خروج ۵:۱۰ به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: پیش‌تر نیز شرکت‌های هواپیمایی «فلای‌دبی»، «ایرعربیا»، «ترکیش»، «الجزیره»، «سلام‌ایر»، «پارس»، «تابان»، «ایرتور»، «ایران‌ایر» و «قشم‌ایر» در مسیرهای بین‌المللی همچون دبی، شارجه، مسقط، قطر، استانبول، کویت و نجف فعالیت خود را از سر گرفته بودند.

کد خبر 6563522
زهره آقاجانی

