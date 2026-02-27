به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد، بر اساس اعلام شرکت هواپیمایی قطر، پروازهای این شرکت در مسیر دوحه - تهران - دوحه تا پایان خرداد ۱۴۰۵ برقرار است.

این مرکز به منظور شفاف‌سازی و با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درخصوص لغو پروازهای شرکت هواپیمایی قطر در مسیر تهران - دوحه به اطلاع عموم مردم و مسافران می‌رساند، در حال حاضر، پرواز ورودی این شرکت با شماره پرواز QR ۴۹۸ در ساعت ۱۴:۰۰ وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌شود و پرواز خروجی با شماره QR ۴۹۹ در ساعت ۱۵:۳۰ تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کند.

شایان ذکر است از زمان بروز تحولات منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، پروازهای شرکت هواپیمایی قطر به ایران بر اساس ارزیابی‌های عملیاتی و اقتصادی شرکت، به صورت روزانه یک پرواز رفت و برگشت در حال انجام است