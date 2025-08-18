به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی صبح امروز برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی در این نشست به تشریح جامع فعالیت‌های فرهنگی این نهاد پرداخت.

وی گفت: ۸۵۰ هزار دانش‌آموز و ۴۰ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند. پیشگیری از ترک تحصیل اولویت اصلی ماست. امسال ۲۰ هزار نفر که سال گذشته ترک تحصیل کرده و امسال ثبت‌نام نکرده بودند، شناسایی و پیگیری شدند تا مانند پارسال، اکثریت به چرخه آموزش بازگردند.

وی تأکید کرد: پشتیبانی تلفنی و مشاوره‌ای از مستعدان پایه‌های ششم و نهم برای قبولی در مدارس تیزهوشان انجام می‌شود. هم‌اکنون ۱,۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس سمپاد و تیزهوشان تحصیل می‌کنند و با مصوبه دولت، هزینه تحصیل دهک‌های یک تا چهار در این مدارس رایگان شد.

وی درباره کنکور و هدایت تحصیلی تصریح کرد: حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دانش‌آموز مستعد در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و انسانی، تحت حمایت مشاوره‌ای برای کسب رتبه‌های برتر کنکور قرار دارند. پارسال ۱,۲۰۰ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند و نتایج امسال به‌زودی اعلام می‌شود.

وی افزود: سال گذشته برای ۷۴۰ هزار دانش‌آموز تأمین شد و امسال با دستور ریاست کمیته، تمامی ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش، بسته‌های آموزشی دریافت خواهند کرد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات ترک تحصیل نکند.

متقی‌فر گفت: ۲۲ هزار نخبه در میان مددجویان شناسایی شده‌اند: ۱۶,۵۸۳ نفر در حوزه‌های تحصیلی، و بقیه در بخش‌های قرآنی، ورزشی، هنری و پژوهشی. برای حمایت از آنان، کارگروه نخبگان تشکیل شده و تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان وام دانشجویی و نخبگی پرداخت شده است.

وی افزود: در رویداد منظومه نوآوری ۲۰۰ دانش‌آموز و دانشجوی مخترع پس از یک سال حمایت، اختراعات خود را ارائه کردند. مستندات این آثار برای ثبت در حال پیگیری است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۸۱ هزار مددجو به اردوهای فرهنگی اعزام شده‌اند که فراتر از هدف اولیه ۶۵ هزار نفری است. این اردوها با شعار نوید زندگی و محوریت آموزش مهارت‌های زندگی، سبک فرزندپروری و امیدآفرینی برای زنان سرپرست خانوار، دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود.

وی درباره کانون‌های فرهنگی تربیتی تأکید کرد: این کانون‌ها در تابستان با تمرکز بر آموزش مهارت‌های زندگی، شغلی، اعتقادی و پرورش استعدادهای هنری، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، گسترش یافته‌اند.

وی گفت: جشنواره باران وحی با مشارکت ۴۳۷ هزار نفر رشته برگزار شد. ۱۰ هزار نفر به مرحله استانی راه یافته‌اند و اختتامیه ملی آن در مهرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: پویش ملی زندگی با آیه‌ها در ماه رمضان و اوایل تابستان با حضور ۱ میلیون و ۳۵ هزار نفر اجرا شد که بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان، کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۸ سال بودند. همچنین امسال ۴ جشنواره در حوزه‌های فرهنگی، هنری (تئاتر و سرود)، ورزشی (والیبال و فوتسال) و قرآنی برگزار خواهد شد.

متفی‌فر تصریح کرد: سالانه ۴۰۰ هزار واحد مشاوره تخصصی در کلینیک‌های سراسر کشور ارائه می‌شود. اعتباری ویژه برای مداخله در مسائل حاد اجتماعی اختصاص یافته است؛ سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شد تا از تبدیل مشکلات به آسیب‌های جدی پیشگیری شود.