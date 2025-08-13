برپایی ۳ موکب کمیته امداد در گردهمایی جاماندگان اربعین پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اعلام جزئیات برپایی موکب‌های حوزه مقاومت بسیج کمیته امداد استان تهران در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی، گفت: با ایجاد ۳ موکب در مسیر برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در پایتخت نسبت به برپایی میز خدمت، ارائه خدمات مشاوره و امور فرهنگی و پذیرایی از عزاداران حسینی توسط این نهاد با همکاری مراکز نیکوکاری اقدام خواهد شد.

وی افزود: همچنین ۱۸۰ پایگاه جمع آوری کمک‌های مردمی با حضور نمایندگان ادارات اجرایی کمیته امداد استان تهران در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر تهران از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برپا خواهد شد و مردم ولایت مدار می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها، کمک‌های خود را برای کمک به دانش آموزان تحت حمایت و صدقه سلامتی امام زمان (عج) و کمک به مردم مظلوم غزه اهدا کنند.

پرپنچی در پایان گفت: ثبت‌نام از عزاداران حسینی برای عضویت در طرح اکرام ایتام و محسنین نیز در این پایگاه‌ها انجام می‌شود.