به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، شرایط متقاضیان دریافت خدمات اشتغال کمیته امداد اعلام شد، بر اساس دستورالعمل، متقاضیان دریافت خدمات اشتغال باید شرایط زیر را دارا باشند:
دهک درآمدی: قرار داشتن در دهک یک تا چهار درآمدی (ویژه گروه هدف سوم – سایر نیازمندان).
درآمد: فاقد درآمد مستمر و رسمی معنادار (کمتر از یکسوم حداقل حقوق قانون کار).
بیمه: فاقد بیمهپردازی اجباری
تبصره ۷: افراد تحت تکفل مستعد اشتغال که دارای بیمه تبعی هستند، در صورت داشتن سایر شرایط میتوانند خدمات اشتغال دریافت کنند.
استثنا در اشتغال همسران: همسران کارکنان دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری) مشمول خدمات اشتغال امداد نیستند. (تبصره ۸)
بازه سنی:
گروههای هدف شماره (۱) و (۳): حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال.
برای برخی طرحها در بند ۲ بخش (الف) و سرپرستان خانوار: تا سقف ۷۰ سال.
خدمت سربازی: داشتن کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا موقت (مانند معافیت تحصیلی و …).
سابقه دریافت تسهیلات: متقاضی نباید در پنج سال گذشته از امداد یا سایر دستگاهها تسهیلات اشتغال دریافت کرده باشد (بر اساس استعلام بانک مرکزی و ثبت در سامانه حیات).
تبصره ۹: امکان اعطای تسهیلات مجدد از محل صندوق امداد ولایت به معیشتبگیران فعالی که قبلاً از خدمات اشتغال استفاده کرده اما خودکفا نشدهاند، مشروط به خودکفایی ظرف یکسال پس از دریافت و رعایت سقف تسهیلات فردی وجود دارد.
تبصره ۱۰: ملاک احراز شرایط معیشتبگیری برای بند (۲) بخش (الف)، تاریخ ثبت درخواست اشتغال در سامانه حیات است.
انعطاف در شرایط: در صورت نداشتن هر یک از شرایط (به جز بند ۳)، ارائه خدمات با تصویب کمیسیون حمایت و توانمندسازی و با مجوز مدیرکل استان بلامانع است. (تبصره ۱۱)
شرایط ویژه: در صورت وجود تفاهمنامهها یا مقررات خاص برای برخی اقشار، ضوابط جداگانه ابلاغ و ملاک عمل خواهد بود. (تبصره ۱۲)
نظر شما