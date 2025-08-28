به گزارش خبرنگار مهر، افسانه عساکره، متولد ۱۳۵۶، با تحصیلات دیپلم، مسئول مرکز نیکوکاری مهرآفرین بانوان حضرت خدیجه شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. وی اهل خوزستان بوده و در زمان جنگ تحمیلی همراه با خالههای خود در پشت جبهه فعالیتهایی مانند بستهبندی مواد غذایی و شستشوی لباس رزمندگان انجام میداد. سالهای پس از جنگ نیز در بسیج فعالیت داشته و پس از آشنایی با همسرش که از اهالی ماکو بود، به این شهر مهاجرت کرده است و اکنون ۱۴ سال است ساکن ماکو است.
عساکره با زبان و فرهنگ مردم منطقه آشنا شد و به دلیل علاقه به هیئتها و مراسمهای مذهبی و قرائت زیارت عاشورا و دعا، به سرعت با مردم، مسجد و هیئتهای محلی ارتباط برقرار کرد. او ساکن یکی از محلههای سطح پایین شهر است که طبقات ضعیف در آن زندگی میکنند و همین امر به او امکان میدهد نیازمندان شهر را به راحتی شناسایی کند.
وی در طول سال موکب و هیئت برگزار میکند و خادمیار رضوی است. فعالیتهای خیریه او از حدود سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در پی توصیه مسئولان شهرستان، پس از پیگیری، در سال ۱۴۰۱ مجوز رسمی مرکز نیکوکاری را دریافت کرد.
فعالیتهای مرکز نیکوکاری بیشتر مناسبتی است و شامل توزیع بستههای معیشتی در ایام مختلف سال، پخت و توزیع غذا در مناسبتهایی مانند ایام فاطمیه و عید قربان، و پخت بزرگ غذا در عید غدیر خم با کمک خیرین است. همچنین، توزیع لباس و لوازم التحریر در شب عید نوروز و آغاز سال تحصیلی انجام میشود.
مرکز نیکوکاری مهرآفرین صندوق قرضالحسنه ندارد، اما یکی از خیرین ساکن تهران وامهای دو تا سه میلیون تومانی به افراد نیازمند معرفی شده توسط مرکز پرداخت میکند و به آنها یک ماه فرصت بازپرداخت وام داده میشود.
افسانه عساکره در آغاز حضور خود در ماکو با افرادی مانند خانم اصغرزاده آشنا شد و بسیاری از خیرین شهر از طریق این ارتباطات شناخته شدند. رئیس هیئت مدیره مرکز نیز خیرین دیگر را معرفی کرده است.
