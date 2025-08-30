افزایش پوشش تربیتی نوآموزان ۴ تا ۶ سال در مراکز کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند تا بر اساس آن پوشش تربیتی نوآموزان ۴ تا ۶ سال از طریق مراکز کانون افزایش یابد.

در این تفاهم‌نامه که در ۷ ماده و در دو نسخه به امضای حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک رسید، ارتقای کمی و کیفی خدمات به نوآموزان ۴ تا ۶ سال، افزایش پوشش تربیتی و کاهش هزینه‌های خانواده‌ها در این حوزه از جمله اهداف این همکاری مشترک برشمرده شده است.

راه‌اندازی کودکستان برای نوآموزان ۴ تا ۶ سال در مراکز کانون، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مربیان، توانمندسازی والدین، تولید محتوا، و برگزاری رویدادها و دوره‌های مشترک از جمله تعهدات دو طرف بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه است.

ورود کانون به حوزه پیش‌دبستان گامی عملیاتی و هوشمندانه است

بر اساس این گزارش در نشست امضای تفاهم‌نامه حامد علامتی، مدیرعامل کانون، از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و کانون هم‌چون دو قطعه تکمیل‌کننده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: همکاری ما عرضی نیست، بلکه طولی است؛ همه باید به یک‌دیگر کمک کنیم تا این سند مهم که مورد تأکید نظام و به‌ویژه وزیر آموزش و پرورش است، محقق شود.

وی ورود به حوزه پیش‌دبستان را یکی از گام‌های عملیاتی و هوشمندانه کانون در این عرصه برشمرد و افزود: ما فعالیت‌های متعددی در این زمینه خواهیم داشت و با تمام توان پیش خواهیم رفت. این همکاری مبتنی بر مسائل مالی نیست، بلکه به‌منظور دستیابی به الگویی موفق در پیش‌دبستانی‌داری بر اساس استانداردهای نظام تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین شکل گرفته است. این مسیر تنها با همراهی سازمان ملی تعلیم و تربیت محقق خواهد شد.

به‌گفته علامتی در گام نخست، ایجاد چند کودکستان در مراکز کانون در استان‌ها پیش‌بینی شده و به تدریج این امر گسترش خواهد یافت تا به الگویی مناسب برسیم. امیدواریم خروجی این اقدام، تربیت نسل جدیدی از فرزندان این سرزمین در مسیر ارزش‌های والای دینی و اجتماعی باشد.

استفاده بهینه از فرصت‌ها در کانون

حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نیز در این آئین مدیرعامل کانون را از جمله مدیرانی توصیف کرد که نه‌تنها در برابر تغییر مقاومت نمی‌کنند بلکه تغییر را می‌سازند و این مدیران کارآمدترین هستند و دنیا امروز به مدیرانی نیاز دارد که تغییر را بسازند و پیش‌بینی کنند. در این میان، باید از آقای علامتی تشکر ویژه کنم که از جمله این مدیران هستند. سیاست امروز آموزش و پرورش، استفاده بهینه از فرصت‌هاست و این فرصت‌ها کم نیست. رئیس‌جمهوری نیز با جدیت پیگیر کمبود فضاهای آموزشی است، چراکه به دنبال تغییر ساختاری است. مدیریت حقیقی، تغییر و دگرگونی را می‌آفریند.

شیخ‌الاسلام در عین حال یادآور شد: باید بر پوشش تحصیلی تمرکز بیشتری شود و در این زمینه صداوسیما نیز می‌تواند نقشی مؤثر ایفا کند. هدف نهایی، رضایت مردم است و اگر آنان احساس رضایت کنند، همه ما بهره‌مند خواهیم شد. فضای ایجادشده به همت شما، بدون تردید به «برند» ی ملی تبدیل خواهد شد و والدین خواستار ثبت‌نام فرزندان خود در این مراکز خواهند بود. بسته‌های تربیتی نیز با داوری متخصصان کشوری و با کمترین هزینه در اختیار مؤسسه‌ها و والدین قرار خواهد گرفت.

کانون الگوی تراز حوزه پیش دبستانی می‌شود

حامد صبوری معاون نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز، طی سخنانی اظهار داشت: پس از برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران و معاونان کانون و سازمان، چارچوبی مشخص و مشترک تدوین شد که در قالب این تفاهم‌نامه به امضا رسید. هدف اصلی، معرفی کانون به‌عنوان الگویی تراز در حوزه کودکستان است تا فعالیت‌های اجرایی در این زمینه آغاز شود. کانون در مسیر دریافت مجوز قرار گرفت، درخواست خود را در درگاه مجوزها ثبت و دوره‌های آموزشی را طی کرد و موفق به اخذ گواهی صلاحیت شد.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه، فعالیت‌هایی را با موضوع‌های گوناگون از جمله راه‌اندازی کودکستان‌های ۴ تا ۶ سال، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مربیان، توانمندسازی والدین، تولید محتوا، و برگزاری رویدادها و دوره‌های مشترک شامل می‌شود.