امضای تفاهم نامه احداث ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در راستای اجرای سیاست‌های کلی مسکن و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تأمین مسکن محرومین، تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه که به امضای سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد و حسین جنتی، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران رسید، ۳۰۰ واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن ملی در روستای ده عباس شهرستان اسلامشهر و روستای شریف آباد شهرستان پاکدشت احداث خواهد شد. در هر روستا ۱۵۰ واحد مسکن مددجویی احداث می‌شود.

مساحت هر واحد مسکونی بین ۵۵ تا ۷۰ متر مربع و متراژ تقریبی تمام‌شده آن با مشاعات ۸۰ متر مربع پیش‌بینی شده است.

مدت زمان اجرای این تفاهم نامه ۲۴ ماه در نظر گرفته شده و کمیته‌های مشترک اجرایی و راهبری برای نظارت و پیگیری بر روند پیشرفت پروژه تشکیل خواهد شد.