به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان پس از دههها خدمت صادقانه انتظار دارند حداقل معادل پرداختهای خود را دریافت کنند، گفت: بیش از ۲۶ قانون در سالهای گذشته تصویب شده که دولت را مکلف به پرداخت سهم بیمه کارفرما برای گروههایی چون کارگاههای زیر پنج نفر، قالیبافان، و رانندگان کرده، اما دولت نهتنها سهم خود را نمیپردازد، بلکه از خدمات سازمان بهرهمند هم میشود.
وی افزود: در سال جاری دولت ۲۵۴ هزار میلیارد تومان از سازمان خدمات دریافت کرده اما به جای پرداخت کامل این مبلغ، فقط ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را در بودجه تصویب کرده که تا امروز حتی یک ریال آن پرداخت نشده است.
به گفته دهقانکیا، این بدعهدیها موجب ناترازی و کاهش کیفیت خدمات درمانی و رفاهی به میلیونها بیمهشده شده و بیمههای تکمیلی نیز ماهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران خطاب به مسئولان تأکید کرد: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تصریح کردهاند که هیچ طرحی بدون تأمین منابع نباید اجرا شود، اما امروز ۲۶ قانون بدون پشتوانه مالی، بار مالیاش از جیب بیمهشدگان پرداخت میشود.
وی ساختار کنونی مدیریت سازمان را «وابسته به دولت» خواند و بر ضرورت بازگشت به شورای عالی سهجانبه تأمین اجتماعی برای تضمین منافع کارگر، کارفرما و دولت تأکید کرد.
دهقانکیا با اشاره به افزایش پنجبرابری هزینههای درمان در دو سال اخیر و رشد اندک حقوقها هشدار داد: ادامه این روند، بازنشستگان را ناچار به چشمپوشی از درمان میکند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران اقدام فوری را در پرداخت ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی امسال دولت عنوان کرد و گفت: ماه پنجم سال است و هنوز حتی یک قسط پرداخت نشده.
وی در یک برنامه رادیویی در پایان خواستار ورود مستقیم دولت و سران قوا به حل این بحران شد و تأکید کرد: وقتی حداقل حقوق یکسوم سبد معیشت است و ۳۰ سال از اجرای درست قانون خبری نیست، بیقانونی و بیتوجهی به حقوق بازنشستگان نهتنها معیشت که سلامت آنان را به خطر میاندازد.
