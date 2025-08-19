کتاب ژاله آموزگار درباره ایران در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «باز هم ایران و گوشههایی از فرهنگ آن» نوشته ژاله آموزگار، در کمتر از یک ماه پس از انتشار نخست، به چاپ دوم رسید. این کتاب را انتشارات معین منتشر کرده است.
ژاله آموزگار در این کتاب، به بررسی یکی از مفاهیم بنیادین و تکرارشونده در فرهنگ ایران، یعنی ساختار هفتمرحلهای، میپردازد. این عدد در اساطیر و آئینهای ایرانی نمادی از حرکت به سوی کمال و گذر از سختیها است. آموزگار با تحلیل هفتخوانهای شاهنامه، مانند هفتخوان رستم و اسفندیار، نشان میدهد که این داستانها فراتر از ماجراجوییهای قهرمانانه، بازتابی از مسیر رشد و تکامل انسانی هستند.
او همچنین ریشههای این ساختار را در متون مزدیسنا بررسی کرده و ارتباط آن را با باورهای دینی، مانند عبور روان از هفت آسمان برای رسیدن به حقیقت، آشکار میکند. آموزگار با نگاه تطبیقی، این مفهوم را در اسطورههای یونان و هند نیز تحلیل کرده و نقش آزمونهای دشوار در آمادهسازی قهرمانان برای رسیدن به اهداف بزرگ را توضیح میدهد.
این کتاب فرصتی ارزشمند برای فهم عمیقتر جهانبینی ایرانیان باستان و پیوندهای آن با دیگر تمدنها است و خواننده را به سفری فکری در دل اساطیر و فرهنگهای کهن دعوت میکند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «پهلوانان تنها آنهایی نیستند که با تیر و کمان و گرز و شمشیر در صحنهی نبرد جلوهگرند. پهلوانان دیگری نیز هستند که قلم در دست دارند و فرهنگ ایرانی را چه با نوشتن و سرودن و تصویر کردن و چه با ساختن و پرداختن رونق میبخشند. دیو مرگ بر آنها نیز چشم می دوزد، ولی مرگ آنها نیز، پایان فرهنگ ایرانی نیست. گامهای آنها با مرگ آنها متوقف نمیشود و فرهنگ ایرانی همچنان به اعتلای خود ادامه میدهد. همانند فردوسی که فره ای از گذشتگان این سرزمین را به طور ناخودآگاه از میان سرودههای گاهان، از یشتها، از روایتهای جذاب اساطیری، از بازگفته های گوسان دریافت کرده بود که به آفرینش شاهنامه انجامید. او هم آن فره را با ترفندی که ما نمیدانیم به آیندگان خود سپرد. پهلوانان در آوردگاه نبرد میان علم و جهل با زین افزارشان که قلم و کاغذ است به میدان می آیند. پهلوان قلم دار نیز می میرد ولی فره ی او پرواز میکند و در درون صاحب نظری شایسته جای میگیرد.»
چاپ دوم کتاب «باز هم ایران و گوشههایی از فرهنگ آن» نوشته ژاله آموزگار که چاپ نخست آن با شمارگان ۳۰۰ نسخه در تیر ماه منتشر شده بود، در قطع وزیری و ۴۲۲ صفحه با قیمت ۵۷۰ هزار تومان توسط انتشارات معین منتشر و عرضه شده است.
نظر شما