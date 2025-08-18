تولید مسکن باید متناسب با انرژی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» با هدف معرفی توانمندی‌های ملی در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته و توسعه صادرات غیرنفتی و تعاملات بین‌المللی با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مسئولان کشوری و سفرای خارجی در محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در آئین افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان گفت: امسال با کاهش انرژی رو به رو هستیم و باید به سوی تولید ساختمان‌هایی برویم که مصرف بهینه انرژی داشته باند.

وی افزود: در حال حاضر ایران در تولید مصالح ساختمانی در جایگاه خوبی قرار دارد و مصالح تولیدی کشور قابل رقابت با تولیدات اروپایی را دارد.

وی ادامه داد: سفیران باید نگاه اقتصادی داشته باشند تا بتوانند فرصت‌های خوبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کنند.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه نمایشگاه فرصتی برای ارتباطات بی واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی یک بسته از قوانین درباره تولید مسکن در اختیار دولت قرار داد و اجازه دادیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود اما متأسفانه در اجرا دچار مشکلاتی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به تفحص مجلس برای اجرای کار تنها فعالیت یک وزارتخانه کافی نیست و این امر باید از سوی وزارتخانه‌هایی چون اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و… دنبال شود. اگر این قانون تا کنون اجرا نشده است به این معنی است که همکاری بین دستگاهی شکل نگرفته است و در این خصوص نقش بانک‌ها پررنگ‌تر است.

رضایی کوچی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن گران‌ترین کالا در کشور است، اظهار کرد: تولید ساختمان باکیفیت باید مدنظر باشد و باید این امر مهم با نظارت نظام مهندسی محقق شود. به این ترتیب نباید تولید ساختمان در شهرهایی باشد که با مشکل آب رو به رو هستیم.

این نماینده خانه ملت یادآور شد: بر اساس نشست‌هایی که نمایندگان مجلس با اتاق بازرگانی داشته‌اند تاکید شده ما در تولید مصالح ساختمانی کشور خودکفا هستیم؛ حتی امکان صادرات هم داریم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قانون جهش تولید مسکن به خوبی اجرا شود می‌توانیم هر ایرانی را صاحب خانه کنیم. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای حمایت از اجرای این هدف را داریم.