به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» با هدف معرفی توانمندی‌های ملی در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته و توسعه صادرات غیرنفتی و تعاملات بین‌المللی با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مسئولان کشوری و سفرای خارجی در محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در آئین افتتاح این نمایشگاه، گفت: در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ۱۲ کشور حضور دارند.

وی افزود: با وجود برخی نگرانی‌ها به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امسال ۵۵۱ بنگاه تولیدکننده در این نمایشگاه غرفه دارند که ۲۵ شرکت خارجی است.

وی ادامه داد: همچنین ۷۰ هیئت تجاری از ۱۲ کشور مهمان نمایشگاه بوده و بازدید دارند که امیدواریم به قراردادهای خوبی منجر شود.

وی با بیان اینکه می‌توان از صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصادی یاد کرد، گفت: همگام با تکنولوژی دنیا این صنعت در کشور در حال رشد است. در بازارهای خارجی نیز مصالح تولیدی کشور حرف برای گفتن دارد که به لحاظ قیمتی قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی است.

عبدالهی اعلام کرد: ایران در تولید سازه‌های فولادی ظرفیت تولید بالغ بر یک میلیون تن در سال را داریم که می‌تواند سالانه ۲.۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته باشد.

وی اظهار کرد: همچنین در حوزه صادرات خدمات فنی می‌توانیم بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد کسب کنیم که سهم صنعت ساختمان می‌تواند ۱۵ میلیارد دلار باشد. به طور قطع اگر حمایت وجود داشته باشد این ظرفیت‌ها بالفعل می‌شوند.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: این صنعت رونق بگیرد می‌تواند بیش از ۱۳۰ رشته صنعتی را همراه خود کند و به چرخه تولید شتاب دهد.

عبدالهی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها در تولید مسکن، گفت: اتاق تعاون ایران ۵ هزار هکتار زمین در اختیار دارد که آمادگی داریم برای ساخت مسکن واگذار شود. تا کنون ۱۰۰۰ هکتار به وزارت راه و شهرسازی اظهار شده که اگر مشکلات آن رفع شود، می‌توانیم امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را کلنگ زنی کنیم.