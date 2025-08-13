به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

مجتبی محلاتی، عضو هیئت‌رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران در این نشست، گفت: نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان بزرگترین نمایشگاه کشور بوده که ۲۵ سال سابقه دارد.

وی افزود: ۱۸ سال است که مسئول برگزاری نمایشگاه بر عهده اتاق تعاون ایران بوده که به طور مستمر در موعد مقرر برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تنوع محصولات این نمایشگاه بالا است، اظهار کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان چین به لحاظ مساحت ۵ برابر نمایشگاه ایران است اما به لحاظ تنوع غرفه‌ها بیشتر از صنوف تکراری هستند.

عضو هیئت‌رییسه اتاق تعاون ایران با اشاره به تأخیر برگزاری این نمایشگاه، عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه منجر به تعلیق و تأخیر برگزاری نمایشگاه‌ها شد. اما در نهایت مقرر شد تا نمایشگاه صنعت ساختمان از ۲۷ تا ۳۰ مرداد در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شود.

این مسئول اتاق تعاون ایران با اشاره به فرصت‌های شغلی نمایشگاه، تصریح کرد: ۳۳ هزار فرصت شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم از دستاوردهای این نمایشگاه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مساحت ۴۷ هزار مترمربعی نمایشگاه عنوان کرد: هر ساله ۱۸۰۰ شرکت درخواست شرکت دارند که از بین آنها ۷۰۰ نفر موفق به شرکت می‌شوند که در ۲۱ گروه کالایی از شیرآلات تا دکوراسیون و معماری، متقاضی غرفه در نمایشگاه هستند.

محلاتی با اشاره به بخش بین‌الملل نمایشگاه امسال هم از حضور شرکت‌هایی از ۱۳ کشور خبر داد و گفت: ایتالیا، آلمان، ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور و… از آن جمله هستند. همچنین چین با ۱۵ شرکت در این نمایشگاه فعالیت خواهد داشت.

عضو هیئت‌رییسه اتاق تعاون ایران افزود: ۲ سالن مجزا و ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان و حوزه‌های زیست محیطی در نظر گرفته شده که بتوانیم مسیرهای تازه ای برای صنعت ساختمان کشور باز کنیم.