به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» با هدف معرفی توانمندیهای ملی در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته و توسعه صادرات غیرنفتی و تعاملات بینالمللی با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مسئولان کشوری و سفرای خارجی در محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، گفت: استمرار برگزاری نمایشگاه نشان از پویایی و ظرفیت ویژه صنعت ساختمان دارد. ضمن اینکه حضور جوانان در نمایشگاه بسیار دلگرم کننده است در زمانی که کمتر از ۲ ماه از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گذشته است.
وی با بیان اینکه در نمایشگاه از شرکتهای دانشبنیان نوپا هم حضور دارند، افزود: صنعت ساختمان یکی از کلیدی ترین صنایع است که در حوزه اقتصادی و زمینه عدالت اجتماعی تأثیرگذار بوده که با زنجیره تأمین و محصول نهایی اتفاق بزرگی به شمار میرود.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان بر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و البته صنعتی اثر میگذارد. وقتی رفاه اتفاق افتد شاخصهای اقتصادی هم تحتتأثیر قرار میگیرد و این به صنعت ساختمان بستگی زیادی دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که البته در این بخش چالشهایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: ارتباطات بیشتری باید با بخش خصوصی داشت و مزاحمتهای بخش دولتی نیز باید کمتر شود.
وی تصریح کرد: در تمام جلساتی که با بخش خصوصی و کشورهای خارجی داشتیم روی این موضوع تاکید داریم که بخش خصوصی تنها راه توسعه صنعت ساختمان کشور است.
صادق مالواجرد اضافه کرد: در تمام سفرها و جلسات حوزه راه و ساختمان در راستای باور و اتحاد با بخش خصوصی گامهایی برداشته شده است. البته همچنان اشکالی وجود دارد که باید تک به تک حل شود.
وزیر راه و شهرسازی به موضوع وجود شناسنامه فنی و استانداردهای همسان اشاره کرد و گفت: این دو مبحث در صنعت ساختمان اهمیت ویژهای دارد. پایش هایی که در سالهای قبل و در حال حاضر از سوی دولت به عنوان ناظر وجود دارد قطعاً در این دو موضوع اثرگذار است.
وی به برخی ناکارآمدیها به عنوان چالشهای صنعت ساختمان پرداخت و گفت: ناکارآمدی در توزیع و بعضاً برخی رانتها، آنگونه که باید مصالح به بازارش برسد، نرسیده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تنوع محصولات تولید کشور در این صنعت بالا است، اظهار کرد: در این حوزه علاوه بر تأمین بازار داخل، میتوانیم صادرات هم داشته باشیم. به طوری که امروز هم در صادرات برخی مصالح جز رتبه دارهای منطقه هستیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به ناترازی انرژی در کشور اشاره و عنوان کرد: ما باید ساختمانهایی بسازیم که هدررفت انرژی در آن به حداقل برسد.
صادق مالواجرد افزود: ابزارهای مالی و نوع رفتاری که ما به عنوان بخش دولتی جهت حمایت داریم به معنی هزینه مستقیم نیست اما باید بستر به گونهای فراهم شود که کار به درستی پیش برود. این موضوع هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: هر زمان به سمت فعالیت تعاونی حرکت کردیم اتفاقهای خوبی در آن حوزه رخ داده است. در حوزه صنعت ساختمان هم مسئله از طریق تعاونیها در حال پیگیری و انجام است.
