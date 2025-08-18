  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

۱۵ نفر از عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در هوراند دستگیر شدند

هوراند- فرمانده انتظامی شهرستان هوراند از دستگیری ۱۵ نفر از عاملان اصلی نزاع و درگیری دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور مسعودی روز دوشنبه اظهار داشت: در پی وقوع یک درگیری دسته‌جمعی در یکی از روستاهای شهرستان، با ورود سریع و قاطع عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان هوراند، تاکنون ۱۵ نفر از عوامل این نزاع شناسایی، دستگیر و ضمن تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

وی گفت: این اقدام که با هدف برقراری نظم و آرامش عمومی و جلب رضایت شهروندان صورت گرفته، با استقبال گسترده اهالی منطقه مواجه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان هوراند اعلام کرد: شناسایی و پیگرد سایر افراد دخیل در این درگیری با جدیت در دستور کار قرار دارد و این روند تا دستگیری آخرین نفر نیز ادامه خواهد داشت با هرگونه اقدام هنجارشکنانه و مخل امنیت عمومی، برخوردی قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در افزایش امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

