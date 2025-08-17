کشف ۱۳ دستگاه وسایط نقلیه سرقتی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق شهروندان، جلب رضایت عمومی و به منظور ارتقا توان عملیاتی، کشف وسایل نقلیه مسروقه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی و پلیس آگاهی با پیگیری‌های مستمر و انجام کار اطلاعاتی و اجرای طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان و روستاهای تابعه و پارکینگ‌ها و همچنین اخذ استعلامات از سامانه شماره‌گذاری، دستگاه خودرو سواری پراید و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را شناسایی و کشف و در این راستا نیز ۴ نفر سارق دستگیر شدند.