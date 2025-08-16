دستگیری هنجارشکنان قمه بدست شهرک مرزداران تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر افزود: برابر کلیپ منتشره در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر درگیری، ایجاد رعب و وحشت همراه با قمه کشی چند نفر جوان هنجارشکن در مرزداران تبریز، موضوع در دستور ویژه کلانتری باغمیشه تبریز قرار گرفته و متهمین در کمترین زمان ممکن دستگیر و پرونده آنها در سیر مراحل قضائی قرار گرفت.

وی افزود: امنیت و آرامش جامعه و شهروندان عزیز خط قرمز قانون و پلیس بوده و هر فردی که بخواهد با رفتارهای هنجارشکنانه، امنیت جامعه را بر هم بزند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه و در این خصوص تیم‌های واکنش سریع راه اندازی و در طول شبانه روز در سطح شهرستان حضور فعال داشته و جامعه را برای شهروندان امن و برای هنجارشکنان نا امن خواهند نمود.

این مقام انتطامی افزود، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده حرکات ناهنجار، سریعاً طی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌هایی ۱۱۰، به پلیس گزارش نمایند.