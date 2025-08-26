عامل ایجاد مزاحمت برای همسایگان در شهر میانه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی بعدازظهر سه شنبه در خصوص جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد ناامنی، رعب و وحشت و مزاحمت برای همسایگان توسط فردی بوسیله سلاح سرد در یکی از محلات سطح شهر، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس بلافاصله وارد عمل شده و با هماهنگی مقام محترم قضائی، متهم مورد نظر را شناسایی و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و تعدادی سلاح سرد نیز کشف و به مقر پلیس منتقل نمودند.

سرهنگ رفیعی اظهار کرد: متهم در تحقیقات پلیس به جرم خود مبنی بر ایجاد مزاحمت و ناامنی برای همسایگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان امنیت با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را در کمترین زمان به منظور برخورد سریع با اینگونه افراد که موجب برهم زدن آرامش روحی و روانی آحاد مردم می‌شوند با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.