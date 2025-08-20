دستگیری باند ۷ نفره سارقان منازل در تبریز با ۱۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی روز چهارشنبه اظهار داشت: در پی وقوع سرقتهای متعدد از منازل در تبریز و برخی شهرهای استان، تیمهای ویژه پلیس آگاهی با بررسیهای تخصصی و رصد پروندههای مشابه، اعضای این باند حرفهای را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان که اهل استانهای دیگر هستند، طی چند ماه گذشته بیش از ۱۳۰ فقره سرقت از منازل در آذربایجانشرقی و استانهای همجوار انجام داده بودند.
محمدی تصریح کرد: ارزش ریالی اموال کشف شده از این باند سرقت، بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال برآورد شده که پس از طی مراحل قانونی، به مالباختگان بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مأموران پلیس آگاهی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
