۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

یک میلیارد متر مکعب پساب در کشور تصفیه می‌شود

به گفته مدیر عامل آبفای کشور یک میلیارد متر مکعب پساب در کشور تصفیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی مدیرعامل آبفای کشور در آئین رونمایی از پویش ایران آباد و افتتاح ۳۰۵ پروژه مهر صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان، گفت: ۱۶۰ تصفیه خانه آب شرب در کشور وجود دارد که ۸۹.۳ جمعیت را تحت پوشش آبرسانی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: برای ۹۹.۹۲ درصد مردم تحت پوشش آبرسانی شهری و ۸۷.۰۶ تحت پوشش آبرسانی روستایی قرار دارند.

امینی با اشاره به اینکه در کشور ۹ میلیارد متر مکعب آب تأمین، تصفیه و توزیع می‌شود، خاطر نشان کرد: ۲۷۸ تصفیه خانه در کشور وجود دارد که ۴۱ میلیون نفر را تحت پوشش فاضلاب قرار داده است.

وی ادامه داد: در بخش فاضلاب ۱۵ پروژه اجرا شده که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۶۹ پروژه در سال گذشته انجام دادیم، خاطر نشان کرد: از این پروژه‌ها می‌توان به حفر ۸۲۴ چاه، احداث ۵۰۰ هزار متر مکعب مخزن و ذخیره آب، ۵۳ دستگاه پمپاژ و احداث ۳۳۲۰ کیلومتر خط لوله انتقال آب اشاره کرد.

فاطمه صفری دهکردی

