استفاده صنایع از پساب الزام قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی مدیر عامل آبفای کشور در جریان سفر به گیلان با اعلام این خبر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو استفاده حداکثری از پساب و جایگزینی آن با آب خام است که قانون نیز در این خصوص صراحت دارد و الزاماتی را در این باره تعیین کرده است.

امینی با بیان این‌که در حال حاضر ۳۶۵ شهر زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند و شاخص بهره‌مندی تا پایان برنامه هفتم از ۶۵ درصد کنونی به ۷۰ درصد خواهد رسید اضافه کرد: به استناد بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین و تخصیص آب صنایع آب‌بَر که در حال استفاده از آب متعارف هستند، باید از طریق پساب، آب دریاها و بازچرخانی آب صورت پذیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، الزام صنایع به جایگزینی منابع آبی نامتعارف با منابع آبی متعارف (زیرزمینی و سطحی) در شرایطی که کشور با تنگناهای متعدد آبی و کاهش چشم‌گیر بارش‌ها مواجه است، امری حیاتی است که همه متولیان و دست‌اندرکاران باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

امینی با اشاره به فعالیت ۳۲۴ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ۱۳۰.۹ میلیون مترمکعب پساب به صورت خرید تضمینی به صنایع واگذار می‌شود.