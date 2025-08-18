تأمین مالی در حوزه انرژی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی معاون اقتصادی وزیر نیرو در آئین رونمایی از پویش ایران آباد و افتتاح ۳۰۵ پروژه مهر صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان، گفت: علیرغم همه محدودیت‌ها طی یک سال گذشته تأمین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه در ۴۵ روز پایان ۱۴۰۳ معادل سال‌های قبل منابع تزریق شده است، گفت: در یک سال گذشته برای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۰ مگاوات تجدیدپذیر و ۱۴۰۰ مگاوات برقابی از فاینانس خارجی استفاده کردیم.

وی اضافه کرد: ۷,۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش آب و فاضلاب تأمین شد و ۳ برابر این عدد نیز در حال پیگیری است.

خبر در حال تکمیل است.....