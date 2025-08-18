  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

تأمین مالی در حوزه انرژی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت

تأمین مالی در حوزه انرژی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت

معاون اقتصادی وزیر نیرو، گفت: علیرغم همه محدودیت‌ها طی یک سال گذشته تأمین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی معاون اقتصادی وزیر نیرو در آئین رونمایی از پویش ایران آباد و افتتاح ۳۰۵ پروژه مهر صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات به ارزش ۴۳۲ هزار میلیارد تومان، گفت: علیرغم همه محدودیت‌ها طی یک سال گذشته تأمین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه در ۴۵ روز پایان ۱۴۰۳ معادل سال‌های قبل منابع تزریق شده است، گفت: در یک سال گذشته برای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۰ مگاوات تجدیدپذیر و ۱۴۰۰ مگاوات برقابی از فاینانس خارجی استفاده کردیم.

وی اضافه کرد: ۷,۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش آب و فاضلاب تأمین شد و ۳ برابر این عدد نیز در حال پیگیری است.

خبر در حال تکمیل است.....

کد خبر 6564296
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها