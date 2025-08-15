به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران در نشستی با پیشکسوتان صنعت آب و فاضلاب گفت: موضوع تأمین آب شرب در کشور بهویژه پایتخت به اولویت نخست در برنامهریزیها و سیاستهای کلان تبدیل شده است.
وی افزود: با وجود اجرای طرحهای بزرگی همچون علاجبخشی سد لار، خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران، البرز و قزوین و سایر پروژههای اجرایی، برای رهایی از چالش کمآبی باید از مدیریت تأمین و عرضه به سمت مدیریت تقاضا و مصرف حرکت کنیم؛ حال آنکه یکی از موانع بازدارنده برای حرکت شتابان در این مسیر، موضوع اقتصاد و قیمت آب است.
مدیرعامل آبفای استان تهران، بر لزوم تغییر و اصلاح سیاستهای بارگذاری جمعیتی در تهران تاکید کرد.
لزوم تخصیص سهم آبخوان از پساب
اردکانی درباره توسعه استفاده از منابع آبی غیرمتعارف بهویژه پساب، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از افت بیشتر منابع زیرزمینی، باید سهم آبخوانها از پساب تأمین شود.
نظر پیشکسوتان درباره مشکلات آب پایتخت چه بود؟
پیشکسوتان در این نشست با قدردانی از اقدامها و تلاشهای آبفای استان تهران در حوزههای مختلف، مهمترین چالشهای حوزه آب پایتخت از جمله انتقال آب از حوزههای آبریز اطراف تهران، اجرای طرحهای فاضلاب، مدیریت مصرف، استفاده از فناوریهای نوین، بهرهگیری از پساب و ضرورت اصلاحات ساختاری در شهرسازی را مورد بررسی قرار داده و بر تداوم و تقویت فعالیتهای در دست انجام تاکید کردند.
انتقال آب و تعطیلی کشاورزی
همچنین پیشکسوتان صنعت آب و فاضلاب ضمن بیان دغدغهها و پیشنهادهای خود، به موضوع انتقال آب از حوزههای آبریز اطراف و حاشیه تهران پرداخته و خاطرنشان کردند که انتقال آب، سبب تعطیلی کشاورزی در این مناطق و زمینهساز توسعه ویلاسازی شده است. همچنین میزان مصرف آب در واحد سطح نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده توسط پیشکسوتان صنعت آب و فاضلاب، به اجرای طرح فاضلاب در تهران اختصاص داشت و حاضران بر ضرورت تکمیل این طرح و استفاده از پساب تصفیهشده بهجای آبهایی که از حوزههای مختلف به تهران منتقل شده است، تاکید کردند.
همچنین موضوع بارگذاری جمعیتی در تهران مطرح و عنوان شد که سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده و در کنار خشکسالی، موجب تشدید شرایط کمآبی میشود که لازم است سیاستهای محدودکننده در بارگذاری جمعیتی تهران با هماهنگی دستگاههایی چون وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و … مورد توجه قرار گیرد.
لزوم بهرهگیری از روشهای نوین مانند بارورسازی ابرها، استفاده از تجربه کشورهایی مانند قطر، امارات، عربستان و آفریقای جنوبی در مدیریت بحران آب، ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در مدیریت شرایط کمآبی و بحران آب، ارزیابی دقیق اثربخشی سیاست تعدیل فشار و پایش مداوم و هفتگی مصرف، بهویژه پس از اجرای طرحهای مدیریت فشار، استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند سامانههای نشتیابی، کنتورهای هوشمند، نرمافزارهای تحلیل رفتار مشترکان و فناوریهای شناسایی ترکیدگی و حوادث شبکه، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده توسط مدیران و کارشناسان پیشکسوت صنعت آب و فاضلاب برای افزایش کارایی اقدامهای مدیریت تنش کمآبی بود.
همچنین اقدامهای صورت گرفته در حوزه فرهنگسازی و تبلیغات محیطی و تولید محتواهای رسانهای و برنامههای رادیو و تلویزیونی با موضوع آب و کمآبی را مؤثر خوانده و با تاکید بر تقویت این فعالیتها و بیان واقعیت کمآبی به شهروندان با استفاده از کارشناسان خبره و افراد دانشگاهی و لزوم برخورد با مصادیق بد مصرفی در سطح شهر، برنامههای اجراشده درباره تعطیلی استخرهای عمومی و خصوصی، محدودیتهای ایجادشده برای آبیاری فضاهای سبز شهری با آب شرب، توزیع اقساطی کاهندههای مصرف و قطع آب مشترکان پرمصرف و بد مصرف بهویژه در بخشهای اداری و دولتی را مورد تأیید قرار دادند.
ضرورت تشکیل معاونت اجتماعی و مدیریت مصرف
یکی از پیشنهادهای مطرح شده در بحث آموزش همگانی و فرهنگسازی، ایجاد معاونتی با عنوان «معاونت اجتماعی و مدیریت مصرف» در ساختار شرکت و ارتقای جایگاه روابط عمومی به سطح معاونت روابط عمومی و ارتباطات و برگزاری نشستهای مشترک با نهادهای مدنی و NGOها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت و وزارت فرهنگ و تشکیل اتاق فکر هفتگی با حضور کارشناسان و استفاده از دیدگاههای کارشناسان حوزههای بهرهبرداری و فنی برای تقویت عملکرد روابط عمومی بود.
