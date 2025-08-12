پالایشگاه تهران به سمت تأمین پایدار آب با تصفیه پساب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهنام شانه‌ساز در پاسخ به وضع تولید کنونی پالایشگاه تهران با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت این پالایشگاه ۲۵۲ هزار بشکه نفت خام در روز است، اظهار کرد: همه واحدهای فرآیندی این پالایشگاه با ظرفیت کامل در حال فعالیت‌اند و همانند سایر پالایشگاه‌های کشور، تأمین فرآورده‌های راهبردی ازجمله گاز مایع، بنزین، نفت‌گاز یورو، انواع سوخت هوایی سبک و سنگین، نفت‌کوره و فرآورده‌های ویژه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه پالایشگاه تهران نقش کلیدی در تأمین سوخت هوایی با بیش از ۴۸ درصد سهم تولید این سوخت در کشور افزود: تولید بنزین معمولی این پالایشگاه به‌طور متوسط ۷.۵ میلیون لیتر در روز و نفت‌گاز یورو ۵ روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر، عمده فرآورده خروجی این پالایشگاه را تشکیل می‌دهد.

مدیر عملیات پالایشگاه تهران به نقش راهبردی دولت چهاردهم در بهبود فرآیندهای تولیدی این شرکت اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت خالی و تأمین نفتا از پالایشگاه‌های دیگر و سیاست‌های دولت توانستیم روزانه حدود یک میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه بیفزاییم، همچنین امیدواریم بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ واحد CCR پالایشگاه تهران را با هدف تولید بنزین یورو و افزایش تولید بنزین به بهره‌برداری کامل برسانیم.

تصفیه پساب پالایشگاه تهران؛ چشم‌انداز تأمین پایدار آب

شانه‌ساز در تشریح پروژه تصفیه پساب پالایشگاه تهران به‌عنوان پروژه تأمین پایدار آب این پالایشگاه گفت: با توجه به اقلیم خشک تهران، پروژه‌ای گسترده با هدف تأمین آب پایدار برای پالایشگاه تهران در سال‌های گذشته تعریف شد، چراکه این پالایشگاه روزانه به حدود ۳۲ هزار مترمکعب آب نیاز دارد، از این رو قرارداد پروژه تصفیه کامل پساب تصفیه‌خانه جنوب تهران از سوی پالایشگاه تهران با اداره آب و فاضلاب جنوب تهران تنظیم شد تا روزانه ۵۲ هزار مترمکعب آب از تصفیه‌خانه جنوب تهران به پالایشگاه تهران منتقل شود که این مقدار ظرفیت انتقال پساب نه‌تنها پاسخگوی نیاز فعلی پالایشگاه است، بلکه ظرفیت پروژه‌های در حال ساخت و برنامه‌ریزی‌شده شرکت را نیز پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از این پروژه به بهره‌برداری رسیده و در فاز نخست آن حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمکعب آب شهری با آب تصفیه‌شده جایگزین شده است، تصریح کرد: با راه‌اندازی کامل پروژه تصفیه پساب، افزون بر امکان تداوم فعالیت واحدهای عملیاتی در شرایط اقلیمی خاص تهران، چشم‌انداز تأمین پایدار آب برای صنایع جانبی مانند ایرانول و پاسارگاد نیز فراهم می‌شود.

تعامل صنعت با مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی

مدیر عملیات پالایشگاه تهران در زمینه پروژه‌های زیست‌محیطی این شرکت بیان کرد: ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و بهبود درجه کیفی بنزین از اهداف پروژه‌های جاری زیست‌محیطی پالایشگاه هستند و اقدام‌های مؤثری در کنترل لحظه‌ای احتراق دیگ‌های بخار و کوره‌های واحدهای فرآیندی انجام شده است، به‌گونه‌ای که پروژه جذب گازهای گلخانه‌ای از طریق همکاری با یکی از شرکت‌های خصوصی مستقر در اطراف پالایشگاه مدت‌هاست به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم جذب کامل این گازهای گلخانه‌ای از سوی شرکت یادشده در حال انجام است که نمونه‌ای بارز از تعامل صنعت با مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است.

شانه‌ساز با بیان اینکه در ادامه سیاست‌های زیست‌محیطی یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در کنار پالایشگاه اقدام به جذب گاز گلخانه‌ای CO₂ یکی از واحدهای عملیاتی کرده است، اظهار کرد: این گاز پس از جمع‌آوری به‌صورت مایع در اختیار صنایع مرتبط قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز آنها را تأمین می‌کند که با عملیاتی بودن پروژه خط دوم، ظرفیت تولید گازCO₂ از سایر واحدهای این پالایشگاه را نیز به این پروژه پیوند زده و تمام خروجی تولیدی را به‌طور کامل در مسیر مصرف صنعتی جذب می‌کند که اقدامی مهم همسو با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط‌زیست کشور تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز پروژه تصفیه پالایشگاه تهران از طریق صنایع داخلی و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی از منابع داخل کشور تهیه شده‌اند، گفت: تنها در موارد محدود ناگزیر به تأمین از منابع خارجی بوده‌ایم و عمده تجهیزات مورد استفاده ساخت داخل بوده است.

تدابیر مدیریتی ویژه در شرایط بحرانی

مدیر عملیات پالایشگاه تهران درباره پایداری تولید در شرایط بحران جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در بحران اخیر، با وجود افزایش تقاضا در جایگاه‌های سوخت، ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه با تدابیر مدیریتی به‌ویژه در حوزه بنزین، روند تولید حفظ و حتی به‌طور نسبی افزایش یافت که این دستاورد، مرهون تلاش شبانه‌روزی همکارانی است که شرایط را به‌درستی درک کردند و با انگیزه و تعهد در کنار مجموعه ایستادند.

شانه‌ساز با تأکید بر اینکه پایداری تولید، بزرگ‌ترین نشانه موفقیت در یک مجموعه صنعتی است و امروز خوشحالیم که این مسیر با همراهی متخصصان متعهد در پالایشگاه تهران به‌خوبی در حال اجراست، یادآور شد: پالایشگاه تهران در بحران جنگ ۱۲ روزه توانست بدون کاهش کیفیت، بنزین مورد نیاز را تأمین و مناطق مختلفی از جمله شمال کشور را پوشش دهد. همچنین، مدیریت عرضه سوخت به‌صورت برخط در سطح ملی از سوی ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجرا شد که عملکرد دقیق و هوشمندانه آن، افتخاری برای صنعت نفت کشور به‌شمار می‌آید.