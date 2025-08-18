به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: در راستای مطالبات مردمی و دریافت خبری در هفته‌های اخیر مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم اقدام به فروش مواد مخدر در محدوده قیامدشت می‌کند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی زمان و محل فعالیت خرده فروش شناسایی و در همین ارتباط پس از انجام هماهنگی‌های لازم در ۲۶ مرداد ماه امسال به محل اعزام شدند و متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه ابراز کرد: در بازدید از مخفیگاه متهم مقدار ۵۰۰ گرم تریاک و ۱۰۰۰ گرم شربت متادون و ۴۰۰ عدد قرص متادون کشف به همراه ترازو و کارتخوان کشف که به همراه متهم به مقر پلیس انتقال داده شد.

سرهنگ مافی در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات تحویل مراجع قضائی گردید، افزود: از تمامی شهروندان درخواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتار شدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.