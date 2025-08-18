لزوم توسعه فضای انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با احسان عسگری معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور، مسائل و مشکلات اداره کل استان از جمله لزوم تقویت ساختار سازمانی، ارتقای پست‌های سازمانی و کمبود نیروی انسانی را مطرح کرد.

استاندار بوشهر بر لزوم راه‌اندازی ادارات و شعبات جدید اموال تملیکی در شهرستان‌های واجدالشرایط تاکید کرد که مدیرعامل اموال تملیکی کشور قول مساعد داد.

زارع در ادامه با اشاره به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان و لزوم حفاظت از کالاها، به مساله کمبود فضای انبارهای موجود پرداخت و خواستار توسعه فضای انبارهای سرپوشیده در اداره کل اموال تملیکی استان شد.

استاندار بوشهر از اقدامات ماه‌های اخیر رئیس سازمان در امور جاری استان‌ها و در زمینه تصمیم گیری و پیگیری تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و پیشگیری از رسوب کالاها بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال قدردانی کرد.