افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی نشانه حقانیت و برتری جبهه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصلح عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: امروز شاهدیم که فشارها بر نظام جمهوری اسلامی دوچندان شده است، اما همه این فشارها نشانه برتری جبهه انقلاب و ایستادگی ایران اسلامی در برابر باطل است.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی افزود: همان‌گونه که در ایام اربعین مشهود است، هر انسان آزاده‌ای در جهان اسلام تصدیق می‌کند که اگر جبهه حق قرار است در برابر باطل بایستد، هیچ نظامی جز ایران اسلامی در رأس و نوک پیکان این جبهه حق حضور ندارد.

امام جمعه بندر ریگ تصریح کرد: امروز ما در برهه‌ای ویژه و حساس از تاریخ قرار داریم؛ همان پیچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل به آن اشاره فرمودند و اکنون تحولات جهان به‌سرعت در حال تغییر است.

وی بیان داشت: تمام فشارهایی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر کشور ما وارد می‌شود، در راستای جلوگیری از تحقق وعده‌های الهی و حرکت عظیم انقلاب اسلامی است، اما قرآن کریم ما را از سستی و بی‌رمقی نهی کرده است و امروز وظیفه همگانی مابه عنوان عناصر جبهه حق است که با همتی دوچندان در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی گام برداریم.

امام جمعه بندر ریگ با تأکید بر ضرورت پیشرفت متوازن در همه حوزه‌ها گفت: نباید به بهانه اولویت‌دادن به یک عرصه، از آرمان‌های دیگر انقلاب اسلامی کوتاه آمد، رشد و حرکت انقلاب در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همه ابعاد باید توأمان دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر پیروزی جبهه حق نقش‌آفرینی کنیم و شاهد اعتلای هرچه بیشتر انقلاب اسلامی باشیم.

در این آئین که هادی اخلاقی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر حضور داشت، «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه با حکم استاندار بوشهر منصوب و معرفی شد.