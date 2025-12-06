به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری باند ۶ نفره خرده فروشان مواد مخدر در حوزه استحفاظی جلیل‌آباد پیشوا خبر داد.

عربی با اعلام این خبر گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعضای یک باند فعال در زمینه توزیع مواد مخدر شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات به‌دست‌آمده در این عملیات افزود: بیش از یک کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر آماده فروش از متهمان کشف و دو دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شدند.

عربی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: مبارزه بی‌امان با شبکه‌های توزیع مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است و تأمین امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس محسوب می‌شود.