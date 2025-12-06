  1. استانها
  2. تهران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

عربی: باند ۶ نفره خرده فروشان مواد مخدر در جلیل‌آباد پیشوا متلاشی شد

عربی: باند ۶ نفره خرده فروشان مواد مخدر در جلیل‌آباد پیشوا متلاشی شد

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری باند ۶ نفره خردفروشان مواد مخدر در حوزه استحفاظی جلیل‌آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری باند ۶ نفره خرده فروشان مواد مخدر در حوزه استحفاظی جلیل‌آباد پیشوا خبر داد.

عربی با اعلام این خبر گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد و با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعضای یک باند فعال در زمینه توزیع مواد مخدر شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات به‌دست‌آمده در این عملیات افزود: بیش از یک کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر آماده فروش از متهمان کشف و دو دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شدند.

عربی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: مبارزه بی‌امان با شبکه‌های توزیع مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است و تأمین امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس محسوب می‌شود.

کد خبر 6680105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها