به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسد میرزایی با حضور در مرز تمرچین از ده موکب موفق در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) تجلیل کرد.
در این مراسم با اهدای هدایایی از تلاش شبانهروزی خادمان مواکب قدردانی به عمل آمد.
حجتالاسلام میرزایی در حاشیه این آئین اظهار داشت: پاداش حقیقی خدمات مخلصانه و زحمات بیوقفه خادمان موکبها نزد خداوند متعال محفوظ است و هیچ تقدیری با پاداش الهی قابل مقایسه نخواهد بود.
وی افزود: یکی از مأموریتهای اصلی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، شناسایی و تقدیر از موکبهای موفق است تا ضمن تقویت انگیزه خدمتگزاری، فرهنگ تکریم زائران سیدالشهدا (ع) بیش از پیش ترویج یابد.
وی با اشاره به نقش برجسته مواکب اهل سنت استان گفت: خدمترسانی این مواکب در کنار مواکب برادران شیعه جلوهای آشکار از وحدت و همبستگی امت اسلامی است و به تعبیر واقعی «الحسین یجمعنا»، این همدلی فراتر از مرزها، اقوام و مذاهب، در مرز تمرچین به زیبایی متجلی شد.
بیش از ۳۰ موکب در آذربایجان غربی طی ایام اربعین به صورت شبانهروزی مشغول خدمت به زائران داخلی و خارجی بودند.
بخش مهمی از خدمات این مواکب به زائرانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و گرجستان ارائه شد که با استقبال گسترده مواجه شد.
