۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

بزرگترین کتابخانه عمومی کشور، میزبان رونمایی از کتاب «زیر گوش صدام»

مشهد - آیین رونمایی از کتاب «زیر گوش صدام» با حضور جمعی از نویسندگان، مسئولان فرهنگی و یادگاران دفاع مقدس در کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره)، بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی کشور در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان سیفی، رئیس اداره امور کتابخانه‌ها و کتابخوانی خراسان رضوی عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «زیر گوش صدام» با ابراز خرسندی از میزبانی فرهیختگان، نویسندگان و مدیران فرهنگی استان اظهار کرد: این کتاب حاصل تلاش صادقانه نویسنده گرانقدر و با همکاری انتشارات نوید فتح منتشر شده و بخشی از ناگفته‌های تاریخ دفاع مقدس را روایت می‌کند.

رئیس اداره امور کتابخانه‌ها و کتابخوانی خراسان رضوی با اشاره به حضور چهره‌هایی چون سردار سرتیپ پاسدار یوسفعلی زاده، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، و دکتر سروی رئیس دفتر نظارت بر انتخابات استان، افزود: این اثر فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با مفاخر و مقاومت مردمی دوران جنگ تحمیلی است.

