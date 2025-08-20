  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

با محوریت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی:

ویژه‌ برنامه «باهم بخوانیم، از نو بسازیم» در آستانه اشرفیه برگزار شد

ویژه‌ برنامه «باهم بخوانیم، از نو بسازیم» در آستانه اشرفیه برگزار شد

آستانه اشرفیه- ویژه‌برنامه‌ فرهنگی «باهم بخوانیم، از نو بسازیم» با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، خلاقیت از بازیافتی‌ها در کانون فکری و پرورشی آستانه اشرفیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه ویژه‌برنامه فرهنگی «باهم بخوانیم، در کانون فکری و پرورشی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی، خلاقیت از بازیافتی‌ها با حضور فرماندار، خانواده‌ها و نوجوانان در آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

رحمت حیدری‌نژاد فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه سراسر ایران متعلق به همه است، اظهار کرد: دختران آستانه‌اشرفیه ظرفیت خود را نشان دادند که می‌توانند در صورت فراهم شدن فضا، افتخارآفرینی داشته باشند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به اهمیت تلاش و استمرار در مسیر موفقیت افزود: همه با تلاش و استمرار به قله‌های رفیع دست خواهند یافت.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به آرزوها باید تلاش کرد، گفت: همه می‌توانند در هر زمینه‌ای که علاقمند هستند، به آرزوهای خود برسند.

حیدری نژاد آموزش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت‌کنندگان مهم دانست و افزود: فضای کانون با استفاده از مربیان و آموزش‌های متنوع در ارتقای سطح دانش و مهارت کودکان و نوجوانان بسیار تأثیر دارد.

در این مراسم، دختران نوجوان آستانه‌اشرفیه با نمایش توانمندی‌های خود، ظرفیت‌های بالای خود را به اثبات رساندند.

کد خبر 6566302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها