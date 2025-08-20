ویژه‌ برنامه «باهم بخوانیم، از نو بسازیم» در آستانه اشرفیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه ویژه‌برنامه فرهنگی «باهم بخوانیم، در کانون فکری و پرورشی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی، خلاقیت از بازیافتی‌ها با حضور فرماندار، خانواده‌ها و نوجوانان در آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

رحمت حیدری‌نژاد فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه سراسر ایران متعلق به همه است، اظهار کرد: دختران آستانه‌اشرفیه ظرفیت خود را نشان دادند که می‌توانند در صورت فراهم شدن فضا، افتخارآفرینی داشته باشند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به اهمیت تلاش و استمرار در مسیر موفقیت افزود: همه با تلاش و استمرار به قله‌های رفیع دست خواهند یافت.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به آرزوها باید تلاش کرد، گفت: همه می‌توانند در هر زمینه‌ای که علاقمند هستند، به آرزوهای خود برسند.

حیدری نژاد آموزش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت‌کنندگان مهم دانست و افزود: فضای کانون با استفاده از مربیان و آموزش‌های متنوع در ارتقای سطح دانش و مهارت کودکان و نوجوانان بسیار تأثیر دارد.

در این مراسم، دختران نوجوان آستانه‌اشرفیه با نمایش توانمندی‌های خود، ظرفیت‌های بالای خود را به اثبات رساندند.