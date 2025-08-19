به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی یوسفعلی زاده اظهار کرد: خاضعانه در مقابل عظمت اسلام، جهاد و مجاهدان در راه خدا، شهیدان و آزادگان سر تعظیم فرود می آورم و به همت و عزم و تلاش والای آنان درود می‌فرستم. امیدوارم خداوند توفیق قدردانی از رشادت‌های آنان را به همگی ما عطا کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی بیان کرد: جهاد در راه خدا، دفاع از حریم‌ها و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم، مشق همه اولیا، انبیا و شهدا است. در واقع ما میراث داران این راه در این نقطه از جغرافیای جهان هستیم. عده‌ای قد علم کردند تا دین خدا بی یاور نباشد و حسین زمانشان تنها نماند. این وقایع افسانه نیستند، بلکه حقایقی هستند که دیده، تجربه و لمس شده اند.

وی بیان کرد: یکی از پرطرفدارترین حوزه کتاب و کتابخوانی طبق آمار، موضوع دفاع مقدس و پرداختن به خانواده‌های شهدا بوده است. امروز در این نگارش‌ها، مادرانه‌ها بیشتر به چشم می‌آید. ارتباط خط مقدم با پشت صحنه و اردوگاه‌ها به چشم آمد و خلق چنین آثاری را رقم زد. این مهم برای جامعه‌ای که تشنه حقیقت است، یک کار ماندگار است.

یوسفعلی زاده افزود: کتاب «زیر گوش صدام» باید سکه رایج جامعه شود و وارد بازار و محیط‌های آموزشی شود. این کار باعث می‌شود مردم به این نکته برسند که در هر موقعیتی می‌توانند به ادای تکلیف بپردازند. باید با زبان ادبیات و پرداخت واقعی به خاطرات رزمندگان، به جنگ با تحریف و فرافکنی دشمن برویم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی تاکید کرد: آزادگان ثابت کردند که با وجود اسارت در دست دشمن، میدان را خالی نکرده، روح سلحشوری، مقاومت و ظلم ستیزی خود را حفظ کرده و در زیر گوش دشمن جنگیدند.

همچنین محمدکمال سروریها، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی و آزاده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه از جمله ابعاد پنهان جنگ، اسارت است، گفت: علیرغم گذشت بیش از ۳۰ سال از دوران دفاع مقدس کماکان ابعاد ناشناخته ای از اسارت و جنگ باقی مانده است که رسالت بازگویی آن بر عهده آزادگان است.

وی با اشاره به دوران اسارت در اردوگاه‌های عراق، اظهار کرد: خداوند تقدیر کرد و آزادی اسرا شکل گرفت و پس از سال‌ها دولت و مردم عراق به استقبال ایران آمدند. این امر تعجب دشمنان را در برداشت که چگونه دو کشور با وجود جنگ ۸ ساله، توانستند با یکدیگر صلح کنند. الکساندر دمورانژ، مشاور امنیتی رونالد ریگان، نویسنده کتاب «جنگ جهانی چهارم» و طراح ترور امام راحل در نوفل لوشاتو می‌گوید «زمانی که انقلاب ایران شکل گرفت در تظاهرات، مردمی را دیدم که حاضر بودند برای اعتقاداتشان، جانشان را فدا کنند. باید از این مردم ترسید».

راضیه رضاپور، نویسنده کتاب «زیر گوش صدام» ضمن تقدیر از برگزاری این آئین، گفت: من نویسنده ای علاقمند به نگارش زندگینامه شهیدان هستم. هنگامی که متوجه شدم صادق پاشایی زنده است، کمی امتناع کردم. مادر شهید احمد مولایی، همرزم و دوست صادق پاشایی و اصرار ایشان انگیزه من برای نگارش این کتاب شد.

وی ضمن خوانش بخشی از کتاب، اظهار داشت: هنگامی که از صادق پاشایی پرسیدم «آیا شما فردی در اطرافتان دارید که شهید شده باشد»، گفتند «احمد مولایی»؛ در حالی که برادر خودشان، حسین نیز از اسرا بود. این جواب به این معنا است که احمد مولایی تأثیرگذاری بیشتری داشته است. در این کتاب از صادق پاشایی شخصیتی طنز ساختم که در کنار شهید مولایی باهوش، ورزشکار و مهربان دوران اسارت را زندگی کرد.

صادق پاشایی، راوی کتاب «زیر گوش صدام» به روایتگری از دوران دفاع مقدس، اعزام به جبهه‌های حق علیه باطل و مدت اسارت خود پرداخت.

گفتنی است؛ کتاب «زیر گوش صدام» اثر راضیه رضاپور در سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات نوید فتح مشهد در ۳۲۰ صفحه به چاپ رسیده است.