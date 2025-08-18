مسعود عبدی: اتفاقات خوبی برای خیبر رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی شامگاه دوشنبه بعد از بازی خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان گفت: برد امروز را به تک‌تک لر تباران و همشهریان و هم استانی‌های عزیزم تبریک عرض می‌کنم.

بانوان امروز حماسه آفریدند. به نظرم یک اتفاق ویژه افتاد، بعد از ضربه‌ای که اوایل بازی صورت گرفت؛ اما ذره‌ای از برد تیمشان ناامید نشدند.

وی عنوان کرد: من خیلی امیدوار به تیممان هستم، الحمدلله حضور بانوان را امروز داشتیم، از الان به بعد ما ظرفیتی خواهیم داشت و حتماً در همه بازی‌هایمان این عزیزان حضور خواهند داشت و شور و هیجان را در ورزشگاه تختی قطعاً بیشتر خواهند کرد. به تک‌تک شأن افتخار می‌کنم، انصافاً خستگی را از تن ما در کردند.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تیم سه گل زد؛ گفت: به نظرم فوروارد ما هم خوب بوده، موقعیت‌های متعدد داشتیم، حدود ۱۰ تا ۱۱ بازیکن روی سکو بودند که بنا به دلایلی دیر اضافه شده بودند یا کارت بازی برایشان صادر نشده بود. بازیکنان ارزشمند دیگری هم تیم دارد که در طول فصل خواهید دید. ما عقب افتادیم و جبران کردیم. به نظرم خیلی کار بزرگی بود. ما موقعیت‌های متعددی در نیمه دوم داشتیم و می‌توانستیم با اختلاف ببریم. من نمی‌خواهم این ترکیب یک‌دست خدایی ناکرده ازهم‌گسیخته شود، به نظرم از همین تیم حمایت کنید، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

عبدی گفت: میانگین سنی ۲۴ سال در تیم به نظرم یک اتفاق ویژه است. یک تیم جوان بدون ترس و بدون دلهره داریم و می‌بینید که چگونه دارد بازی می‌کند. این اولین گام بود و در طول فصل خواهید دید تیم چگونه بازی می‌کند.