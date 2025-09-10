به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ناصر در سخنانی، اظهار داشت: خدا را شکر فصل را با کسب دو برد ارزشمند و امیدوارکننده آغاز کردیم که ماحصل حمایت هواداران پرشور، تدابیر سرمربی و کادر فنی، تلاش و دوندگی بازیکنان ارزشمند، پشتیبانی بی‌نظیر مالک دغدغه‌مند و متعصب و زحمات سرپرست و بدنه اجرایی گران‌قدر باشگاه بوده است و ان‌شاءالله باروحیه و آمادگی مناسب در روز جمعه به مصاف تیم فجر خواهیم رفت.

۲۰۰۰ بانوی لرستان به تماشای بازی خیبر می‌نشینند

وی گفت: پس از حضور ۱۰۰ درصدی بانوان در دیدار اول، حالا با مساعدت مسئولان استانی، جلب نظر شورای تأمین استان و تدابیر اندیشیده شده توسط شورای برگزاری مسابقه، برای اولین‌بار شاهد حضور هم‌زمان آقایان و بانوان لرستانی در مسابقات خیبر در لیگ برتر فوتبال ایران هستیم که برای محقق‌شدن این امر تا به همین‌الان کارهای عمرانی زیادی توسط اداره کل ورزش و جوانان، هیئت فوتبال لرستان و مجموعه اجرایی باشگاه خیبر و با حمایت‌های استاندار انجام شده است که بخشی از آن هنوز ادامه‌دار است، اما الزامات لازم برای حضور بانوان از جمله ورودی اختصاصی، جایگاه اختصاصی، آبخوری و سرویس بهداشتی اختصاصی در ورزشگاه تختی تعبیه شده است و به دنبال این موضوع شورای تأمین استان لرستان نیز با حضور هم‌زمان آقایان و بانوان لرستانی در ورزشگاه تختی موافقت کرده است.

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، ادامه داد: دو جایگاه از سکوهای ورزشگاه در ضلع غربی و شمالی ورزشگاه که ورودی یکپارچه و اختصاصی آن‌ها در ضلع غربی و از درب دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند خواهد بود، به بانوان هوادار خیبر اختصاص‌داده‌شده و با اختصاص این دو جایگاه، میزبان حدود دو هزار نفر از هواداران بانوی خیبر در مسابقات پیش رو در ورزشگاه تختی خواهیم بود خواهیم بود و ان‌شاءالله بانوان نیز همچون دفعه قبل با رعایت شئون و تمام قوانین برگزاری مسابقه، حضوری دائم و پرشور در ورزشگاه تختی داشته باشند و از تیم محبوب خود حمایت کنند.

ناصر، بیان داشت: همان‌طور که پیش‌تر نیز دکتر «عبدی» اشاره کرد، باشگاه خیبر از حضور همه هواداران خانم و آقا به طور هم‌زمان بسیار خرسند است و همان‌طور که دیدیم و به نظر می‌رسد، فصل جدیدی از نشاط فوتبالی در استان در حال رقم‌خوردن است.

بلیت‌فروشی چگونه خواهد بود؟

وی تأکید کرد: ما همیشه و تا جایی که خللی در امور مدیریتی باشگاه به وجود نیاید، تمام مسائل را صادقانه با هواداران در میان گذاشته‌ایم و حالا هم در خصوص بلیت‌فروشی باید نکاتی را برای این عزیزان عنوان کنیم.

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: همان‌طور که بارها شاهد آن بوده‌اید، باشگاه خیبر در تمامی مسابقات به جز چند مسابقه بزرگ که شرایط خاصی بر آن‌ها حاکم بوده، برای رعایت رفاه هواداران و احترام به یاران همیشگی خود، تمام بلیت‌های بازی که رقم قابل‌توجهی هم بوده را خریداری کرده؛ زیرا مالک و مجموعه اجرایی باشگاه همواره اعتقاد داشته که هواداران باید به‌صورت رایگان و بدون دغدغه در ورزشگاه حاضر شده و از بازی تیمشان لذت برده و آن را حمایت کنند.

ناصر، ادامه داد: اما باتوجه‌به تذکرات مکرر فدراسیون و جریمه‌های پیاپی و سنگین باشگاه در خصوص بلیت‌فروشی از جانب کمیته انضباطی، خیبر در خطر محرومیت از حضور هواداران خود قرار دارد و به‌نوعی امر خرید بلیت‌ها دیگر برای ما ممکن نیست، زیرا نمی‌توانیم به تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه، کد ملی وارد سامانه بلیت‌فروشی کنیم.

وی گفت: از این مسابقه، سامانه بلیت‌فروشی به سامانه هُدی متصل شده و در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته و فدراسیون نیز نظارت قاطعی بر فرایند بلیت‌فروشی و حضور هواداران در ورزشگاه خواهد داشت و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک، نشانی سامانه بلیت‌فروشی نیز تغییر خواهد کرد.

مبلغ بلیت ۸۰ هزار تومان برای اکثر بازی‌های خیبر خواهد بود

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، عنوان کرد: در نهایت باز هم تمام تلاش مالک و مجموعه اجرایی باشگاه خیبر بر این بوده که پایین‌ترین رقم ممکن و زیر کف در نظر گرفته شده از سوی فدراسیون که ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان بوده است، برای هواداران خیبر در نظر گرفته شود و به همین ترتیب مبلغ تهیه بلیت در فصل جاری ۸۰ هزار تو مان برای اکثر بازی‌های خیبر خواهد بود.

ناصر، تصریح کرد: بار دیگر هم تأکید می‌کنیم که با توجه با سرمایه عظیم هواداری باشگاه خیبر و استقبال گسترده از مسابقات مختلف و باتوجه‌به اینکه تمام فرایند ورود و نظارت برای ورود به ورزشگاه بر عهده باشگاه خیبر نیست و ارگان‌های دیگری از جمله عوامل انتظامی در این امر دخیل خواهند بود، لطفاً برای جلوگیری از هرگونه خلل و بی‌نظمی در بحث ورود به ورزشگاه، هواداران گرامی چندین ساعت زودتر و صرفاً از ورودی‌های اختصاصی در نظر گرفته شده (آقایان صرفاً از درب اصلی ورزشگاه واقع در خیابان ناصر میرزایی و بانوان صرفاً از درب دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند) به ورزشگاه مراجعه کنند.

وی بیان داشت: همچنین باوجود تقاضا و تأکید چندباره، مجدداً خواهشمندیم متولیان حوزه شهری نسبت به راه‌اندازی تلویزیون‌های شهری به‌منظور تماشای فوتبال خیبر به‌صورت خانوادگی هم تمهیدات لازم را بیندیشند. این موضوع موردحمایت و تأکید شورای تأمین و استاندار نیز قرار گرفته است. این‌گونه می‌توان گفت حداقل‌های ایجاد نشاط سالم و ورزشی در جامعه در حال تکمیل‌شدن است. ناگفته نماند پخش این مسابقات از طریق تلویزیون‌های شهری جز الزامات ابلاغی از طرف فدراسیون بوده و از باشگاه خیبر نسبت به معرفی و جانمایی تلویزیون‌های مذکور چندین بار پیگیری به‌عمل‌آمده است.

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، گفت: از سرمایه‌های اصلی باشگاه (هواداران) دعوت می‌کنیم تیم خود را همچون همیشه حمایت کرده و ما را تنها نگذارند؛ بازیکنان در مستطیل سبز، کادر فنی روی نیمکت، فقط و فقط از شما انرژی می‌گیرند.