مسعود عبدی: «خیبر» یک نماد اجتماعی برای قوم لر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی امروز جمعه در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان ضمن تبریک به فرمانده انتظامی استان بابت انتصابش، برای او در سمت جدید آرزوی موفقیت و از همکاری‌های مجموعه انتظامی استان پیرامون برگزاری مسابقات و همچنین برنامه‌های صورت‌گرفته تشکر کرد.

وی با اشاره به موانع و مشکلاتی که بعضاً برای برگزاری مسابقات وجود داشت اشاره کرد و گفت: طبعاً همکاری بین و باشگاه و عوامل انتظامی استان می‌تواند باعث ایجاد قابلیت‌های بالقوه شود.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با اشاره به مشکلاتی که باشگاه خیبر برای حفظ مسئولیت اجتماعی به بهترین شکل در استاندارد، تأکید کرد: قطعاً خیبر خرم‌آباد یک نماد اجتماعی در استان و قوم لر در کل کشور محسوب می‌شود و ما در باشگاه سعی داریم هر روز این نماد را گسترده‌تر کرده و خرم‌آباد و استان لرستان را از طریق نام خیبر به مردم کل کشور معرفی کنیم.