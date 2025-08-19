به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نادری در دیدار با زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و نادره رضایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اهمیت همافزایی فرهنگی دستگاهها با بهرهگیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.
نادری با اشاره به حمایتهای مستمر مقام معظم رهبری از همه دولتها اظهار داشت: ما نیز به تأسی از معظمله، وظیفه خود میدانیم در مسیر حمایت از دولتها گام برداریم و با همافزایی و تعامل سازنده، از دستاوردهای انقلاب پاسداری کنیم.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد دستگاههای فرهنگی دولتی و انقلابی از ظرفیتهای یکدیگر بیاطلاع هستند که این مسئله موجب کاهش اثرگذاری فعالیتها میشود، در حالی که هماوردی و همافزایی این ظرفیتها میتواند نتایج ارزشمند و ملی به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت همچنین به اهمیت پرداختن به آثار روانی جنگ ۱۲ روزه بر جامعه اشاره کرد و گفت: حماسهآفرینی ملت ایران برجای خود باقی است، اما لازم است مجموعههای فرهنگی با اجرای برنامههای ملی و هنری، نشاط عمومی و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، تصریح کرد: آمادهایم توان و امکانات خود را در خدمت بخشهای فرهنگی و هنری دولت برای پاسداشت ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس قرار دهیم.
در ادامه زهرا بهروزآذر ضمن استقبال از این رویکرد بر لزوم تدوین برنامههای ملی مشترک تأکید کرد و نادره رضایی نیز با اشاره به واکنش مثبت هنرمندان نسبت به حوادث جنگ ۱۲ روزه، این سرمایه اجتماعی را بسیار مهم دانست و گفت: حفظ و تبدیل این سرمایه به همبستگی ملی یک ضرورت است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مسیر نقشآفرینی مؤثری خواهد داشت.
این نشست گامی مهم در جهت تحقق منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی و تقویت همافزایی فرهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی تحت لوای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
