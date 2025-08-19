فرسودگی ماشین آلات چالش صنایع آذربایجان غربی؛۸۸ صنایع مقیاس کوچک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه در گفت و گوی خبری فرسودگی ماشینآلات را یکی از چالشهای جدی صنایع استان دانست و نوسازی تجهیزات را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: از مجموع دو هزار و ۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان، یک هزار و ۸۲۲ واحد یعنی ۸۸ درصد به صنایع کوچک مقیاس اختصاص دارد.
خیرخواه ادامه داد: با این وجود؛ ۴۴ درصد واحدهای تولیدی استان در شهرکهای صنعتی قرار دارند، اما به دلیل تمرکز اکثر واحدها در مرکز استان، توسعه صنعتی شهرستانها هنوز به شکل متوازن محقق نشده است.
وی اظهار کرد: حدود ۲.۷ درصد صنایع کوچک کشور ۳.۷ درصد صنایع متوسط و ۲ درصد صنایع بزرگ کشور در آذربایجانغربی مستقر شدهاند.
خیرخواه با بیان اینکه اشتغال صنعتی استان بیش از ۶۳ هزار نفر است، افزود: توسعه یکپارچه صنایع در سراسر استان لازمه پیشرفت پایدار است. در همین راستا؛ تکمیل زنجیره ارزش در استان مورد توجه جدی قرار دارد و شکلگیری واحدهای بزرگ صنعتی میتواند زمینهساز تأمین مواد اولیه آنها توسط صنایع کوچک شود.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها یکی از الزامات جدی تداوم تولید است، تأکید کرد: مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با قدرت دنبال خواهد شد.
خیرخواه با تأکید بر اینکه مشکلات توسعهای استان با گذر زمان تغییر کرده است، گفت: امروز لازم است متناسب با تحولات جهانی حرکت کنیم تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
وی همچنین بر لزوم زیباسازی شهرکهای صنعتی تأکید کرد و اظهار کرد: توجه به نما و فضاسازی این مجموعهها میتواند تصویر بهتری از صنعت استان ارائه کند.
سرپرست صمت استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معضل ناترازی انرژی و با بیان اینکه سهمیهبندی قطع برق باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با توقف فعالیت روبهرو شوند به طوری که در شهرکهای صنعتی، برق گاه دو روز متوالی یا چندین ساعت در روز قطع میشود، افزود: این وضعیت نهتنها تولید را مختل میکند بلکه در صنایعی با مواد اولیه فسادپذیر، خسارات جبرانناپذیری به همراه دارد.
سرپرست صمت آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصریح کرد: شرکتهای خدمات رسان باید نسبت به جبران خسارات اقدام کنند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
وی یادآور شد: رتبه اقتصادی استان که پیشتر در جایگاه ۲۹ قرار داشت، امروز با تلاشهای صورتگرفته ارتقا یافته و آذربایجانغربی در میان ۵ استان برتر اقتصادی کشور قرار گرفته است.
خیرخواه با بیان اینکه تأمین مالی صنایع همچنان یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان است، گفت: پیگیریهای لازم برای افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ادامه دارد.
