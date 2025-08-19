وزیر نیرو وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس‌علی آبادی، وزیر نیرو، صبح سه‌شنبه با هدف افتتاح و بازدید از چند طرح مهم در حوزه آب و برق، وارد استان قزوین شد.

در بدو ورود، وی مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین، معاونان استانداری، فرماندار شهرستان آبیک و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب و برق استان قرار گرفت.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، وزیر نیرو در جریان این سفر یک‌روزه از چند پروژه عمرانی و زیرساختی بازدید خواهد کرد و در آئین افتتاح رسمی برخی طرح‌های کلیدی حوزه انرژی حضور خواهد یافت.

این سفر در راستای تقویت زیرساخت‌های آب و برق استان و بررسی روند اجرای پروژه‌های در دست اقدام صورت گرفته است.