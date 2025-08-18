به گزارش عبدالرضا حاج علی بیگی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی رفع ناترازیهای انرژی در استان مرکزی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: با توجه به مصرف روزانه بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی در استان مرکزی و پیک مصرف ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر در ثانیه و با وجود منابع آب مجاز حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در شهر اراک، هنوز راهکارهای مؤثری برای مدیریت این منابع ارائه نشده است.
وی افزود: در حالی که مصرف سالانه آب شرب تهران ۱.۲ میلیارد مترمکعب برآورد میشود، سد کرخه در استان ما ظرفیتی معادل ۷.۳ میلیارد مترمکعب برای ذخیرهسازی آب دارد که بیانگر امکان مدیریت منطقی منابع آبی در صورت برنامهریزی و بهرهبرداری اصولی است.
حاج علی بیگی تصریح کرد: این امر نشان میدهد که بحران آب با اتخاذ حکمرانی منطقهای و برنامهریزی منسجم، قابلیت مدیریت و کنترل مؤثر را دارد.
وی با انتقاد از نبود فرصتهای پژوهشی در دستگاههای اجرایی ادامه داد: این دستگاهها فاقد ظرفیت کافی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه هستند و عمدتاً در انتظار دریافت دستورالعملهای متمرکز از سطوح بالای حکمرانی هستند.
حاج علی بیگی تاکید کرد: در این راستا، سازمان نظام مهندسی میتواند با ارائه راهکارهای علمی و کاربردی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت ایفا کند.
فرماندار اراک خواستار بازنگری جدی در مصرف انرژی صنایع بزرگ شد
فرماندار اراک با انتقاد از مصرف بالای برق برخی صنایع گفت: برخی صنایع با مصرف ۳۳۰ مگاوات برق، ظرفیت قابل توجهی برای بازنگری در الگوی مصرف دارد و در صورت صرفهجویی حتی ۱۰۰ مگاوات، میتوان تأثیرات مثبت قابل توجهی در بهرهوری پروژههایی با ارزش افزوده بالای ۶۰ هزار میلیارد ریال ایجاد کرد.
حاج علی بیگی با اشاره به وضعیت المانهای شهری و پایههای برق تصریح کرد: با وجود گذر زمان، تغییرات مؤثری در این سازهها صورت نگرفته و بسیاری از المانهای فلزی فرسوده، موجب خدشهدار شدن سیما و منظر شهری شدهاند.
وی ادامه داد: از این رو ضرورت دارد سازمان نظام مهندسی با ارائه راهکارها و پیشنهادات فنی، در بهبود این وضعیت نقشآفرینی کند.
فرماندار اراک تأکید کرد: بهمنظور حفظ زیبایی شهری و ارتقای زیرساختها، تعامل و همکاری میان تمامی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان نظام مهندسی امری ضروری است و باید با بهرهگیری از راهکارهای علمی و عملی، استفاده بهینه از منابع آب و انرژی محقق شود.
نظام مهندسی باید در طراحی معنا محور مشارکت کند
فرماندار اراک گفت: امروزه ضرورت دارد که «معنا» و "هویت" در کالبد شهرها جاری شود و توسعه شهری صرفاً به ساختوسازهای سنگین، خشک و متکی بر بتن و آهن محدود نماند چرا که شهر نباید تنها مجموعهای از سازههای فنی باشد، بلکه باید برخوردار از روح، زیبایی و معنا در طراحی و اجرا باشد.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید در این زمینه نقشی فراتر از صدور پروانه یا نظارت ایفا کرده و به جریانسازی در نگاه زیباشناختی، انسانی و پایدار به شهر بپردازد.
فرماندار اراک گفت: شهرک صنعتی خیرآباد با احداث ۳۵ کیلومتر خط انتقال، نه تنها زیرساخت لازم را فراهم کرده، بلکه هزینه آن را نیز متقبل شده است، اما به دلیل ناهماهنگیها و تفاوت در نگاه مدیریتی، هنوز یک لیتر آب نیز به آن منتقل نشده است.
وی افزود: علاوه بر این، با وجود تخصیص ۲۵۰ لیتر بر ثانیه آب به شهرداری و انجام مصوبات و هماهنگیهای لازم، تاکنون بهرهبرداری مؤثری از این منابع برای تأمین فضای سبز شهری صورت نگرفته است.
حاج علی بیگی تصریح کرد: این اختلافات ناشی از فقدان ابزارهای قیمتی و مدیریتی در سیاستگذاری منابع آب و انرژی است که با بهکارگیری صحیح این ابزارها در مدیریت شهری و منطقهای، میتوان هم از هدررفت منابع جلوگیری و هم بهرهوری را افزایش داد.
فرماندار اراک افزود: پیشنهاد شده پروژه انتقال و بهرهبرداری از آب فاز ۴ تصفیهخانه فضای سبز شهری با سرمایهگذاری مشترک یا واگذاری به شهرداری در بازه دوساله و بهصورت مرحلهای اجرا شود که برآورد هزینه این پروژه حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح، تأمین پایدار منابع آب برای فضای سبز شهری تا ۲۰ سال آینده تضمین خواهد شد؛ منابعی که به جای استفاده از چاههای آب شرب، از آب تصفیهشده بازچرخانی شده و از طریق سیستمهای مدرن آبیاری تأمین میشود.
حاج علی بیگی تصریح کرد: آب فاز ۳ صرفاً برای زراعت چوب و درختکاری پیرامونی شهر مجاز است و طبق اعلام سازمان محیط زیست، برای آبیاری فضای سبز درونشهری قابل استفاده نیست.
وی ادامه داد: در حالی که اجرای فاز ۴ اولویت دارد تا علاوه بر حفظ منابع آب شرب حفظ، توسعه پایدار فضای سبز نیز تضمین شود.
فرماندار اراک تاکید کرد: در راستای حفظ فضای سبز ۱۶ شهر استان، اصلاح ساختار توزیع آب و بهرهگیری کامل از ابزارهای مدیریتی، مهندسی و سرمایهگذاری ضروری است و مشارکت تخصصی سازمان نظام مهندسی در این زمینه امری حیاتی محسوب میشود.
